Автопарк комунального підприємства "Миколаївпастранс" збагатився багатомісним автобусом, який надійшов з німецького Дрездена.

Миколаївці пригнали пасажирську машину з Дрездена своїм ходом. Там техніку урочисто вручив українським перевізникам прем’єр-міністр землі Саксонія Міхаель Кречмер.

Машину приймали посол України в Федеративній республіці Німеччина Олексій Макеєв та директор КП "Миколаївпастранс" Олексій Ушаков.

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Після прибуття в автопарк техніка пройшла обов’язкове технічне обслуговування та держреєстрацію в регіональному сервісному центрі МВС.

Подарунковий автобус Crossway Irisbus. Фото: мерія Миколаєва

Автобус Crossway французького виробника Irisbus, що нині належить Iveco Bus, позиціонується як міжміський та шкільний транспорт. Про це свідчить двоє дверей, навісні поручні для стоячих пасажирів, рівна підлога по всій довжині високого салону.

Міські автобуси великої пасажирської місткості цієї серії мають троє дверей та накопичувальну низькопідлогову зону по центру, де є відкидні сидіння і при потребі можна розмістити інвалідні візочки чи дитячі коляски. А у міжміських машинах цієї серії повністю відсутні навісні та крісельні поручні для стоячих пасажирів – тільки сидячі місця по всій довжині однорівневої підлоги високого салону.

Салон подарованого автобуса Crossway. Фото: мерія Миколаєва

Транспорт для пасажирських перевезень на короткі і середні відстані розрахований на 82 місця, з них 48+1 для сидіння. 300-сильна пасажирська дизельна машина вважається однією з найбільш популярних у Європі. Головний постулат її привабливості – у гарному співвідношенні ринкової ціни та якості виконання.

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На яких маршрутах ходитиме подарунок саксонців, що раніше належав тамтешньому місцевому автоперевізнику KomBus GmbH, не повідомляється.

Після передачі автобуса на території Німецького Червоного Хреста (DRK) в Дрездені журналісти та чиновники поспілкувалися з директором КП "Миколаївпастранс" Олексієм Ушаковим. Фото: tag24.de



З німецьких джерел у відкритому доступі редакція Авто24 з’ясувала, що автобус придбано при підтримці створеної організації «Надія на Україну» (Hope for Ukraine), Саксонія витратила на це майже 22 000 євро. Окрім цього, німецькі благодійники закупили й відправили миколаївцям ще й придбані харчові продукти, які завантажили у багажний відсік автобуса.