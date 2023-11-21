За несколько последних дней регионы Украины передали в подразделения ВСУ, территориальной обороны и других силовых структур до сотни автомобилей высокой проходимости.

В основном поставлялись пикапы, джипы, но и были седаны, микроавтобусы, кареты скорой медицинской помощи. Поступили защитникам даже самодельные багги. Их выпуск на своих производственных мощностях наладило “Житомироблэнерго”. Первую партию этих быстрых боевых машин накануне сегодняшнего Дня десантно-штурмовых войск ВСУ предприятие передало в подшефную ДШБ.

Львовская область

Британские фермеры в рамках акции "Пикапы для мира", которая действует с марта этого года, привезли большую партию автотехники. Для наших защитников доставлено 35 автомобилей. Это уже десятый по счету автотранспортный караван, организатором которого выступает фермер Марк Лерд.

Читайте также Украинский беженец стал зарабатывать в Британии 100 000 гривен в месяц

Помощь Украине этот аграрий начал еще в 2014 году. С началом российской военной агрессии и полномасштабного вторжения путинистов на украинскую землю он решил поддержать наше государство еще больше. К благотворительной миссии привлек фермеров-единомышленников со всей Британии.

Фермеры, на полях которых уже завершились полевые работы, нашли время лично перегнать технику в Украину. Во Львове они воочию убедились, кто получит эту технику и куда она именно поедет. Они познакомились с представителями ПвК "Запад" Воздушных Сил ВСУ, 24-й ОМБр имени Короля Данила, 150-й бригады ТрО ВСУ, 125-й бригады ТрО ВСУ и других подразделений, которые прибыли на торжества по случаю вручения техники.

"Машины мы преимущественно не покупаем, а отдаем свои. Большинство сразу же их перекрашивают в зеленый военный цвет. Благодаря нашей акции удалось передать уже более 260 автомобилей. Стараемся также все автомобили укомплектовать гуманитарным грузом для Вооруженных Сил Украины, вынужденных переселенцев и жителей прифронтовых территорий. Мы верим в победу Украины! Будем в дальнейшем поддерживать Украину и вместе вернем мир", – прокомментировал на церемониальной встрече британской делегации, военных, общественности, представителей из власти координатор проект Марк Лерд.

Николаевская область

Начальник Николаевской ОВА в воскресенье, 19 ноября, на своей странице Telegram сообщил, что регион увеличивает до необходимого количество мобильных групп для борьбы с шахедами, обеспечивает зенитчиков техникой.

"Нас действительно ждет сложная зима. Готовимся ежедневно и наращиваем мощности для еще более эффективного противодействия", — отметил он в коротком сообщении.

Читайте также Николаевщина получила от благотворителей "скорые" и самосвалы

Сейчас в области развернулась активная работа по расширению сети мобильных групп для борьбы с ударными беспилотниками. Усиливается материальное состояние мобильных групп ПВО, ставших на защиту энергетической инфраструктуры и гражданских объектов.

О конкретном количестве автомобилей для зенитчиков не сказал. Но перед этим, 16 ноября, сообщил, что принял участие в церемонии вручения ключей от 32 автомобилей Renault, Mitsubishi, Suzuki и Toyota структурным и территориальным подразделениям полиции области.



Запорожская область

Этот регион закрыл потребность в автомобилях для созданных на территории области мобильных групп: зенитчикам передано почти полсотни автомобилей.

На днях подразделениям обороны отошло еще 11 вездеходов. Всего на нужды ПВО для защиты городов и объектов критической инфраструктуры передали 36 пикапов и 6 джипов. Полноприводная техника покупалась волонтерами, предпринимателями, благотворительными фондами.

Читайте также Машины для фронта и победы переданы защитникам из Запорожья

В основном это всемирно известные бренды Mitsubishi L200, Nissan Navara, Ford F-150. Техника не новая, но в добротном техническом состоянии. Правда, не все машины получили зеленый камуфлированный цвет, но накануне зимы покраска автомобилей будет претерпевать изменения под сезонные требования маскировки на местности.

Также автомобили получат дополнительно изготовленные пулеметные турели для кругового ведения огня по беспилотникам.

И хотя потребность закрыта, все мобильные группы ПВО обеспечены вездеходным транспортом, помощь зенитчикам не прекратится. Шефская помощь продолжится, в т.ч. и автомобилями для замены поврежденных.

В обзоре Авто24 использованы фото Львовской, Николаевской и Запорожской областных военных администраций.