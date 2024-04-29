До Львова прибула чергова велика партія автомобілів підвищеної прохідності, які в рамках ініціативи фермера Марка Лерда "Пікапи для Миру" пригнали землероби Великої Британії.

Три десятки позашляховиків різних розмірних груп та кузовної конфігурації призначені українським підрозділам Сил оборони. Машини не йшли порожняком, а завантажені генераторами, медикаментами та багато чим іншим.

Усе привезене майно, як і більшість автомобілів, куплено за гроші від фермерських родин та сільських благочинників: частина машин з власних володінь фермерів, а частина подарована різними благодійними організаціями, агарними асоціаціями, фондами чи закуплена.

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Відповідно до скерованих у Львівську обласну військову адміністрацію запитів, автомобілі адресно відправляються у 24-й ОМБр ім. Короля Данила, 150-й навчальний центр Командування Сил ТрО та в один з підрозділів Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

Британські фермери урочисто передали привезені машини до Львівського хабу для подальшого адресного розподілу в автопарки різних підрозділів Сил оборони України. Фото: Львівська ОВА

Загалом за ініціативи згаданого вище фермера Марка Лерда наші захисники отримали від родин британських землеробів 330 позашляховиків різних марок та моделей.

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"Моя дружина – українка, в моїх дітей тече українська кров. Коли повномасштабна війна почалась, ми захотіли зробити щось корисне для допомоги вашій країні. Ми зрозуміли, що найбільша потреба є в транспортних засобах та амуніції, тож заснували ініціативу «Пікапи для миру». Спершу ми хотіли передати 100 автівок, однак вже змогли втричі більше. Продовжуємо", – зазначив один зі співзасновників ініціативи «Пікапи для миру» Вінг Гілінґам.

В конвоях збірний склад, найчастіше зустрічаються Toyota Hilux та Mitsubishi L 200, але вистачає і Ford F-150, Land Rover, SsangYong Musso, Volkswagen Amarok та повнопривідних машин інших брендів. Фото: Pick-Ups for PEACE

Найбільш "урожайною" у постачаннях стала торішня осінь (див. відео внизу інформаційної замітки). Як показав моніторинг Авто24, техніка йшла щомісяця. Так, 20 вересня прибув транспортний конвой з понад трьох десятків позашляховиків.

Торік цей шотландець сильно просив вибачення, що його пікап мав вм'ятину з лівого борту, а щоб компенсувати цю прикрість додав кілька мішків з медичним травматичним обладнанням, трохи аптечок, набори інструментів, мастило тощо. Погнуте крило нашим хлопцям не завадило, а те добро згодилося. Фото: Pick-Ups for PEACE

До речі, у вересневій партії прийшов 200-й за відліком всюдихід. Це був Isuzu, подарований благодійною організацією World Horse Welfare, яка раніше називалася Міжнародна ліга захисту коней.

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Майже через місяць, 18 жовтня, фермери пригнали невеличку партією машин у 10 пікапів, а 18 листопада – ще 35 всюдиходів. Як і раніше, це були добротні за технічним станом автомобілі з колісною формулою 4х4 та місткістю 2+3.

Машини діставалися до Львова самоходом, здебільшого пофарбовані у захисний однотонний зелений колір темних матових відтінків без піксельних нашарувань.

Щоб нашим воїнам не завдавати зайвого клопоту, фермери вже для нинішніх постачань самотужки фарбують техніку у власних гаражах чи сільських автомайстернях, або ж це роблять централізовано волонтери з сервісних автоцентрів у післяробочий час. Фото: Pick-Ups for PEACE

Станом на 24 січня ц.р. до України британськими фермерами в рамках акції "Пікапи для Миру" було відправлено 10 конвоїв та 268 автомобілів з усіляким майном на загальну суму 2,8 мільйона фунтів стерлінгів, тобто 140,4 мільйона гривень.

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На сьогодні, як зазначається в повідомленні Львівської ОВА, кількість доставлених до своєрідного хабу обласної військової адміністрації сягає 330 одиниць.

Британські фермери везуть все, що потрібно, починаючи від медичної групи товарів (аптечки, препарати, мішки з травматичним обладнанням і т.п.), генераторів, зварювальних апаратів. Є також шанцевий реманент, ремонтні інструменти, розхідники – мастило, акумулятори, шини, лампочки тощо.

Мотлоху в машинах фермери до України не везуть, а що потрібно – добре знають, не соромляться запитувати й радитися. Фото: Pick-Ups for PEACE

Та й без підказок кладуть в багаж багато потрібного чого на свій розсуд. В один з пікапів хтось з фермерів навіть поклав нашим хлопцям дві пляшки справжнього шотландського віскі з запискою випити в день Перемоги над московськими загарбниками. Митники той незадекларований напій на кордоні не вилучили – побажання не тільки гарне, але й мотиваційне.

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Нинішній конвой техніки від фермерів прийшов і уже розподілений, а тим часом у Великій Британії землероби формують новий транспортний караван. Аграрії бачать велику потребу України в таких машинах на передовій, де вони використовуються як розвідувальні, патрульні, рейдові чи евакуаційні.

Також в армійських підрозділах та мобільних групах ТрО по всій території України позашляховики з відкритими кузовами комплектуються турелями і кулеметами для боротьби з шахедами та іншими безпілотниками ворога.