Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у співпраці з Фондом "Партнерство за сильну Україну" передав рятувальній службі України вісім автомобілів різного призначення.

У переліку – вантажівки з гідробортом, вантажні мікроавтобуси та пікапи різного призначення та виробників. Є машини як з правим кермом, що притаманно Британії, так і з лівим, що більш звично для наших водіїв.

І хоче ДСНС не вказує назви машин та моделі, редакція Авто24 визначилася з тим переліком і сформувала список автотехніки нинішнього британського траншу. Усі бренди відомі, техніка витривала і добре знана українськими водіями.

Перелік отриманих автомобілів:

Mitsubishi Fuso Canter 7c18, вантажний автомобіль з гідробортом;

Ford Transit 350 L4 TDCI, вантажний автомобіль з гідробортом;

Mercedes-Benz Atego 816 Box, вантажний автомобіль з гідробортом;

Mercedes-Benz Sprinter 2.0 315 CDI RWD L3 H2, вантажний мікроавтобус;

Mercedes-Benz Sprinter 2.0 315 CDI, вантажний мікроавтобус;

Land Rover Defender 130 Doublt-Ckab, Pickup;

Land Rover Defender 130 Doublt-Ckab, Pickup;

Toyota Land Cruiser.

Як уточнює ДСНС України, машини цільовим призначення відправляються загонам рятувальників Запорізької, Сумської, Полтавської, Донецької, Херсонської та Одеської областей.

Автомобілі різних виробників і різного призначення, але всі вони дуже необхідні нашим рятувальникам. Фото: ДСНС України

Щодо згаданого вище Міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну", то його створення ініційоване Великою Британією наприкінці лютого 2022 року. До Фонду приєднались Канада, Швеція, Швейцарія та США, які також взяли участь у формуванні гуманітарних траншів для України.

Упродовж 2022-2023 років Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала від цієї організації рятувальні човни, гідравлічне обладнання, пристрої для пошуку людей на завалах, газоаналізатори, генератори, мультикоптери та інше обладнання.