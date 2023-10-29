Правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в сотрудничестве с Фондом "Партнерство за сильную Украину" передало спасательной службе Украины восемь автомобилей разного назначения.

В списке – грузовики с гидробортом, грузовые микроавтобусы и пикапы разного назначения и производителей. Есть машины как с правым рулем, что присуще Британии, так и с левым, что более привычно для наших водителей.

И хотя ГСЧС не указывает названия машин и модели, редакция Авто24 определилась с тем перечнем и сформировала список автотехники нынешнего британского транша. Все бренды известны, техника вынослива и хорошо известна украинскими водителями.

Список полученных автомобилей:

Mitsubishi Fuso Canter 7c18, грузовой автомобиль с гидробортом;

Ford Transit 350 L4 TDCI, грузовой автомобиль с гидробортом;

Mercedes-Benz Atego 816 Box, грузовой автомобиль с гидробортом;

Mercedes-Benz Sprinter 2.0 315 CDI RWD L3 H2, грузовой микроавтобус;

Mercedes-Benz Sprinter 2.0 315 CDI, грузовой микроавтобус;

Land Rover Defender 130 Doublt-Ckab, Pickup;

Land Rover Defender 130 Doublt-Ckab, Pickup;

Toyota Land Cruiser.

Как уточняет ГСЧС Украины, машины целевым назначением отправляются отрядам спасателей Запорожской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Херсонской и Одесской областей.

Автомобили разных производителей и разного назначения, но все они очень необходимы нашим спасателям. Фото: ГСЧС Украины

Что касается вышеупомянутого Международного фонда "Партнерство за сильную Украину", то его создание инициировано Великобританией в конце февраля 2022 года. К Фонду присоединились Канада, Швеция, Швейцария и США, которые также приняли участие в формировании гуманитарных траншей для Украины.

В течение 2022-2023 годов Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила от этой организации спасательные лодки, гидравлическое оборудование, устройства для поиска людей в завалах, газоанализаторы, генераторы, мультикоптеры и другое оборудование.