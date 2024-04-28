Гонка состоялась на автодроме Yas Marina Circuit, который находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Все участники соревнований использовали одни и те же болиды Dallara Super Formula, оборудованные системой полностью автономного вождения.

За исключением Формулы 1, шасси Dallara Super Formula является одним из самых быстрых формульных болидов младших серий. Сердцем авто является 2, 0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, что выдает 550 лошадиных сил, работающий в паре с шести ступенчатой коробкой передач.

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Вместо водителя, Болиды A2RL управляет автономный стек. Он состоит из 360-градусной камеры., датчиков, компьютеров, и технологии LiDAR, для того, чтобы "видеть" трассу, и выбирать оптимальную траекторию.

Однако, аппаратное обеспечение одинаково для всех конкурентов, поэтому важным аспектом стало программное обеспечение для этого оборудования, Которое инженеры и программисты команд создавали самостоятельно.

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Этот аспект доказывает, что человеческий фактор важен даже в полностью автономных скачках. Команды A2RL– это представители ОАЭ, Китая, Сингапура, Германии, Венгрии, Италия и США. В них входили авто спортивные инженеры, программисты и ученые.

Всего в соревнованиях участвовало 8 команд. По регламенту, квалифицироваться могли только 4 из них. Главный приз – 2, 25 миллионов долларов. Гонка имела дистанцию всего 8 кругов. На первый взгляд, это достаточно мало, (гонка Формулы 1 в Абу-Дабе имеет дистанцию в 58 кругов), однако, как оказалось, автономные болиды едва справились с такой задачей.

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Во время заезда не обошлось без инцидентов: на четвёртом круге лидирующий болид Polimove вылетел с трассы. Вторым шел болид команды TUM. Ему удалось обойти препятствие на трассе. Другие болиды не успели подняться на одну позицию выше, ведь дирекция вывесила желтый флаг, а система автономного управления была настроена так, что запрещает участникам обгон, когда есть опасность на трассе.

Победителем первой автономной гонки в мире стала команда TUM из Германии. Интересно, что большинство пользователей в сети оставляли неудовлетворительные комментарии и говорили, что гонка была скучной, однако были и такие, что оптимистично относятся к идее беспилотных состязаний.

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Серия автономных гонок только начинает свое развитие, а потому, она, вполне вероятно, может стать столь же привлекательной для фанатов автоспорта, как Формула 1, ралли, MotoGP, гонки на выносливость, или дрифт.