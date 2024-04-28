Перегони відбулись на автодромі Yas Marina Circuit, що знаходить в Об'єднаних Арабських Еміратах. Усі учасники змагань використовували однакові боліди Dallara Super Formula, обладнані системою повністю автономного водіння.

За винятком Формули 1, шасі Dallara Super Formula є одними з найшвидших формульних болідів молодших серій. Серцем авто є 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, що видає 550 кінських сил, що працює в парі з шестиступеневою коробкою передач.

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Замість водія, болідами A2RL керує автономний стек. Він складається з 360-градусної камери, датчиків, комп’ютерів, та технології LiDAR, для того, щоб “бачити” трасу, та обирати оптимальну траекторію.

Однак, апаратне забезпечення однакове для всіх конкурентів, тому важливим аспектом стало програмне забезпечення для цього обладнання, яке інженери та програмісти команд створювали самостійно.

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Цей аспект доводить, що людський фактор важливий навіть в повністю автономних перегонах. Команди A2RL – це представники ОАЕ, Китаю, Сінгапуру, Німеччини, Угорщини, Італії та США. До них входили автоспортивні інженери, програмісти та науковці.

Всього в змаганнях брало участь 8 команд. За регламентом, кваліфікуватись на перегони могли лише 4 з них. Головний приз - 2,25 мільйона доларів. Дистанція заїзду становила всього 8 кіл. На перший погляд, це досить мало, (перегони Формули 1 в Абу-Дабі мають дистанцію в 58 кіл), проте, як виявилось, автономні боліди ледь впорались з таким завданням.

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Під час заїзду не обійшлось без інцидентів: на четвертому колі лідируючий болід Polimove вилетів з траси. Другим йшов болід команди TUM. Йому вдалось оминути перешкоду на трасі. Інші боліди не встигли піднятись на одну позицію вище, адже дирекція вивісила жовтий прапор, а система автономного керування була налаштована так, що забороняє учасникам обгін, коли є небезпека на трасі.

Переможцем перших автономних перегонів у світі стала команда TUM з Німеччини. Цікаво, що більшість користувачів в мережі залишали незадовільні коментарі й казали, що перегони були нудними, проте були й такі, що оптимістично ставляться до ідеї безпілотних змагань.

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Серія автономних перегонів лише починає свій розвиток, а тому, вона, цілком ймовірно, може стати такою ж привабливою для фанатів автоспорту, як Формула 1, ралі, MotoGP, перегони на витривалість, чи дрифт.