Технічні керівники Формули 1 та представники Міжнародної автомобільної федерації (FIA) формують нову робочу групу для створення нового виду перегонів Extreme H. В рамках цього проєкту – дослідження потенціалу використання водню в автоспорті та подальшого впровадження технологій в автоіндустрію.

Планується, що з 2025 року буде запущено нову категорію перегонів під назвою Extreme H – серії позашляхових перегонів на водневих двигунах. Концептуально ці перегони будуть схожі на Extreme E, де використовуються електромобілі.

Планується, що ці дві категорії будуть змагатись разом та використовувати однакове шасі (виробництва Spark), але з різними силовими агрегатами.

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Основна мета комісії – дослідити безпечність технології, можливості її вдосконалення та впровадження у вже звичні галузі індустрії. Для цього керівники проєкту мають на меті провести масштабну програму випробувань у 2024 році, а потім запустити серію наступного року. Вони прагнуть, щоб у 2026 році Extreme H став офіційним Чемпіонатом світу FIA.

Хоча в розробці проєкту водневих перегонів бере участь головний технічний директор Формули 1 Пет Саймондс, немає жодних ознак того, що “королева автоспорту” запровадить водневі силові установки у свій регламент. Формула-1 зосереджена на розробці екологічно чистого синтетичного електронного палива для живлення наступного покоління гібридних силових агрегатів.

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За новим регламентом команди F1 мають перейти на двигуни нового покоління з 2026 року. Розробка нових силових агрегатів привернула увагу нових виробників до чемпіонату, саме тому Audi доєднається до пелетону, як тільки новий регламент набуде чинності.

Попри те, що Extreme H буде першою категорією автоспорту з водневими двигунами, це вже далеко не перший проєкт розробки спорткарів на водневому двигуні. Існує низка інших ініціатив щодо оцінки палива для використання в автоспорті, зокрема компанія Toyota тестує спортивні автомобілі Corolla та Yaris із двигуном на водні та планує випуск свого гіперкара Le Mans із водневим двигуном.

Нагадаємо, що водневий спорткар Toyota згорів під час випробувань.