Автовиробник створюватиме власний силовий агрегат Формули-1 у Німеччині.

Audi офіційно заявила, що візьме участь у перегонах Формули з 2026 року. Вихід бренду в цей вид автоспорту зумовлений майбутнім переходом чемпіонату до нових екологічних технічних правил, які будуть застосовуватися з 2026 року. Кінцева мета Формули 1 – стати вуглецево-нейтральною до кінця десятиліття, що узгоджується зі стратегією Audi.

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“Автоспорт є невід’ємною частиною ДНК Audi», — прокоментував під час прес-конференції Маркус Дюсманн, голова правління Audi. «Формула-1 є водночас глобальною сценою для нашого бренду та надзвичайно складною лабораторією розвитку. Поєднання високої продуктивності та конкуренції завжди є рушійною силою інновацій і передачі технологій у нашій галузі. З новими правилами зараз саме час взяти участь”.

Audi також пояснює, що бачить величезний маркетинговий потенціал у Формулі-1, оскільки події в її календарі є одними з найпопулярніших і мають найбільше охоплення у світі. Лише у 2021 році понад 1,5 мільярда телеглядачів дивилися ці перегони, і їх популярність продовжує зростати у Китаї та США, ключових регіонах для Audi. Присутність Ф1 у соціальних мережах також зростає дуже високими темпами.

В офіційному повідомленні немає інформації про партнера Audi у Формулі-1, хоча наші колеги з Motorsport.com повідомляють, що німецький виробник збирається співпрацювати з Sauber. Угода між двома сторонами надасть Sauber підтримку на заводському рівні вперше після того, як BMW покинула Формулу-1 наприкінці 2009 року. Audi каже, що офіційне оголошення про те, з якою командою вона працюватиме, буде опубліковано до кінця року.

У прес-релізі автовиробника також міститься інформація про силовий агрегат Audi для Формули-1. Він буде створюватися в Audi Sport Competence Center Motorsport в Нойбурзі. На заводі вже є випробувальні стенди для випробування двигунів Формули-1, а зараз проводяться додаткові підготовчі роботи, щоб відповідати вимогам для розробки трансмісії Формули-1.