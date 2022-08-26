Автопроизводитель будет создавать свой силовой агрегат Формулы-1 в Германии.

Audi официально заявила, что примет участие в гонках Формулы с 2026 года. Выход бренда в этот вид автоспорта обусловлен будущим переходом чемпионата к новым экологическим техническим правилам, применяемым с 2026 года. Конечная цель Формулы 1 – стать углеродно-нейтральной к концу десятилетия, согласующейся со стратегией Audi.

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"Автоспорт является неотъемлемой частью ДНК Audi", – прокомментировал во время пресс-конференции Маркус Дюсманн, председатель правления Audi. Формула-1 одновременно является глобальной сценой для нашего бренда и чрезвычайно сложной лабораторией развития. Сочетание высокой производительности и конкуренции всегда является движущей силой инноваций и передачи технологий в нашей отрасли. С новыми правилами сейчас самое время принять участие.

Audi также объясняет, что видит огромный маркетинговый потенциал в Формуле-1, поскольку события в ее календаре являются одними из самых популярных и имеют самый большой охват в мире. Только в 2021 году более 1,5 миллиарда телезрителей смотрели эту гонку, и их популярность продолжает расти в Китае и США, ключевых регионах для Audi. Присутствие Ф1 в социальных сетях тоже растет очень высокими темпами.

В официальном сообщении нет информации о партнере Audi в Формуле-1, хотя наши коллеги из Motorsport.com сообщают, что немецкий производитель намерен сотрудничать с Sauber. Соглашение между двумя сторонами предоставит Sauber поддержку на заводском уровне впервые после того, как BMW покинула Формулу-1 в конце 2009 года. Audi говорит, что официальное объявление о том, с какой командой она будет работать, будет опубликовано до конца года.

В пресс-релизе автопроизводителя также содержится информация о силовом агрегате Audi для Формулы-1. Он будет создаваться в Audi Sport Competence Center Motorsport в Нойбурге. На заводе уже есть испытательные стенды для испытания двигателей Формулы-1, а сейчас производятся дополнительные подготовительные работы, чтобы отвечать требованиям для разработки трансмиссии Формулы-1.