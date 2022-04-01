Audi объявила о прекращении продаж новых дизельных автомобилей в Нидерландах. Причина – снижение спроса на модели с таким топливом.

Модели Audi в Нидерландах будут доступны только с бензиновыми двигателями, некоторые из которых работают в тандеме с электродвигателями как подключаемые гибридные агрегаты.

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Хотя дизельные двигатели Audi больше не будут доступны в Нидерландах, а инженеры отказались от разработки силовых агрегатов на таком топливе, компания из Ингольштадта выпустит целое поколение новых обычных двигателей. Произойдет это в 2023 году, и все двигатели будут электрифицированы с разными гибридными системами.

Немецкий производитель принимает меры предосторожности, чтобы сделать свои двигатели внутреннего сгорания более эффективными. Таким образом, Audi избежит уплаты сборов сверх нормы за выбросы после введения стандарта Евро-7. Последний новый автомобиль марки с обычным двигателем появится в 2025 году. Он будет выпускаться до 2033 года, когда Audi перестанет продавать модели с двигателями внутреннего сгорания.

Однако для Китая может быть сделано исключение, поскольку это огромный рынок и немцы не намерены его уступать.