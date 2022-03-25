Серед моделей, які не надійдуть дилерам у заявлені раніше строки - Q4 e-tron, A4, A5, A6, A7, TT, Q7 і Q8.

У листі, надісланому дилерам, Audi повідомила, що "припинить виробництво в деяких місцях на кілька днів або тижнів". Окрім того, Audi попередила, що дилерські центри повинні бути готові до "значно більших термінів доставки" цих моделей.

Передбачається, що Audi відновить виробництво A4, A5, A6 і A7 у першому та другому тижнях квітня, тоді як виробництво моделей TT, Q8 та Q4 e-tron планується відновити в середині квітня.

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Насправді A1, A3, Q2 e-tron, Q5 і A8 незначною мірою постраждали від поставок з України.

Найбільшою перешкодою для Audi є нестача джгутів електропроводки, які вона отримує з України. Виробництво деяких постачальників повністю згорнуто з початку війни, тоді як виробництво на інших підприємствах було суттєво зменшено.