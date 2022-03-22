До проблеми з постачанням чіпів додалась ще одна – нестача комплектуючих які вироблялись в Україні. Через війну підприємства зупинені.

Компанія Ford заявила про призупинення виробництва автомобілів на своїх підприємствах у Європі через брак комплектуючих. Дефіцит виник через порушення логістичних ланцюжків у зв’язку з війною в Україні.

Читайте також: Опубліковано список автобрендів, які зупинили виробництво в Росії

Так, з 21 по 25 березня через дефіцит напівпровідників не працюватиме завод Ford у Кельні, де випускають модель Fiesta. Крім того, в цей же часовий період зупинять конвеєри на підприємстві в Саарлуї, де випускають автомобілі оновленого сімейства Focus.

Також дефіцит мікрочіпів позначився на роботі заводу Ford в іспанській Валенсії, через що американці змушені тимчасово припинити прийом замовлень на мінівени Galaxy і S-Max.

Нарешті, призупинено виробництво легких комерційних автомобілів Ford Tourneo Connect, які випускають у Познані.