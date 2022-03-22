К проблеме с поставкой чипов добавилась еще одна – нехватка комплектующих, которые производились в Украине. Из-за войны предприятия остановлены.

Компания Ford заявила о приостановке производства автомобилей на своих предприятиях в Европе из-за нехватки комплектующих. Дефицит возник из-за нарушения логистических цепочек в связи с войной в Украине.

Читайте также: Опубликован список автобрендов, остановивших производство в России

Так, с 21 по 25 марта из-за дефицита полупроводников не будет работать завод Ford в Кельне, где выпускают модель Fiesta. Кроме того, в этот же временной период остановят конвейеры на предприятии в Саарлуи, где выпускают автомобили обновленного семейства Focus.

Также дефицит микрочипов сказался на работе завода Ford в испанской Валенсии, из-за чего американцы вынуждены временно прекратить прием заказов на минивэны Galaxy и S-Max.

Наконец, приостановлено производство легких коммерческих автомобилей Ford Tourneo Connect, которые выпускают в Познани.