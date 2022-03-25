Среди моделей, которые не поступят дилерам в заявленные ранее сроки – Q4 e-tron, A4, A5, A6, A7, TT, Q7 и Q8.

В письме, отправленном дилерам, Audi сообщила, что "прекратит производство в некоторых местах на несколько дней или недель". Кроме того, Audi предупредила, что дилерские центры должны быть готовы к "значительно большим срокам доставки" этих моделей.

Предполагается, что Audi возобновит производство A4, A5, A6 и A7 в первой и второй неделях апреля, в то время как производство моделей TT, Q8 и Q4 e-tron планируется возобновить в середине апреля.

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На самом деле, A1, A3, Q2 e-tron, Q5 и A8 в незначительной степени пострадали от поставок из Украины.

Наибольшим препятствием для Audi является недостаток жгутов электропроводки, получаемых из Украины. Производство некоторых поставщиков полностью свернуто с начала войны, в то время как производство на других предприятиях было существенно уменьшено.