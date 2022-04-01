Audi оголосила про припинення продажів нових дизельних автомобілів в Нідерландах. Причина — зниження попиту на моделі з таким паливом.

Моделі Audi в Нідерландах будуть доступні тільки з бензиновими двигунами, деякі з яких працюють у тандемі з електродвигунами як гібридні агрегати, що підключаються.

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Хоча дизельні двигуни Audi більше не будуть доступні в Нідерландах, а інженери відмовилися від розробки силових агрегатів на такому паливі, компанія з Інгольштадта випустить ціле покоління нових звичайних двигунів. Відбудеться це у 2023 році, і всі двигуни будуть електрифіковані з різними гібридними системами.

Німецький виробник вживає запобіжних заходів, щоб зробити свої двигуни внутрішнього згоряння більш ефективними. Таким чином, Audi уникне сплати зборів понад норму за викиди після запровадження стандарту Євро-7. Останній новий автомобіль марки зі звичайним двигуном з’явиться у 2025 році. Він випускатиметься до 2033 року, коли Audi припинить продавати моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

Однак для Китаю може бути зроблено виняток, оскільки це величезний ринок і німці не мають наміру його поступатися.