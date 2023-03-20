Це серйозний удар по репутації водневих автомобілів перед електричними конкурентами.

Toyota почала експерименти з водневими двигунами внутрішнього згоряння в 2021 році – компанія заявила, що випробує цю концепцію на гоночному треку. Досі все йшло непогано, але днями стався прикрий інцидент: водневий гоночний автомобіль Toyota почав горіти через витік водневої паливної лінії. Toyota називає це незначною невдачею, яка не мала нічого спільного з пальним, а радше з технікою автомобіля.

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Багатьом людям хочеться вірити, що електромобілі — це лише тимчасовий проміжок, поки не запрацює краще рішення для двигуна внутрішнього згоряння. Цим «кращим рішенням» часто вважають водень, хоча з двигунами, які працюють на водні, все ще є багато проблем.

Японська Toyota, мабуть, вклала найбільше коштів у водневі двигуни. Японський автовиробник випробував кілька водневих рішень, від паливних елементів до двигунів внутрішнього згоряння, що працюють на газоподібному, а тепер і на рідкому водні.

У 2021 році Toyota представила Corolla GR з водневим двигуном у японській серії Super Taikyu для випробування силової установки в умовах перегонів. Toyota почала використовувати газоподібний водень під високим тиском, що має ряд недоліків. Серед них те, що газ повинен зберігатися в резервуарах високого тиску, зазвичай виготовлених з дорогого вуглецевого волокна. Це також означає, що АЗС повинні мати можливість підвищувати тиск. Газоподібний водень також має меншу енергетичну щільність, ніж рідкий водень.

Рідкий водень має багато переваг, але також має один серйозний недолік: його потрібно охолоджувати до мінус 253 C, щоб залишатися в рідкому вигляді. Ось чому рідкий водень практично неможливо використовувати в комерційних автомобілях. В умовах гонок час, потрібний для згоряння палива, надто короткий, щоб водень міг випаруватися і спричинити проблеми. На основі цих фактів Toyota модифікувала гоночний автомобіль Corolla для використання рідкого водню і в лютому почала тестування нової системи. Справи виглядали добре, і наступного уїк-енду гонщик з водневим двигуном мав дебютувати в Super Taikyu Series 2023.

На жаль, під час випробувань 8 березня в автомобіля стався витік палива, що спричинило велику пожежу. Ніхто не постраждав, але Corolla не підлягала ремонту і не вийде на старт змагань. Toyota намагалася замовчати цю подію, але, люди помітили, що автомобіль не був зареєстрований для старту серії 18 березня, тож компанії довелося надати пояснення. Це сталося через тиждень після інциденту.

Згідно з прес-релізом Toyota, пожежа сталася через витік водню з труби газоподібного водню в моторному відсіку. Toyota запевняє нас, що пожежа не була спричинена заміною палива з газоподібного водню на рідкий. Натомість японський автовиробник звинувачує в інциденті ослаблення з’єднання трубопроводу через вібрацію автомобіля, що призвело до витоку водню. Оскільки з’єднання трубопроводів розташоване біля двигуна, витік водню спалахнув.

Toyota також заявила, що датчик витоку водню працював належним чином, тому подачу водню було припинено. В результаті кабіна була захищена, а заходи безпеки для пасажирів спрацювали належним чином. Виробник автомобілів перегляне конструкцію трубопроводу, яка спричинила витік, і спробує продовжити гоночну кар’єру автомобіля з водневим двигуном