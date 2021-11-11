У 2022 році водневе авто візьме участь у найбільш складних перегонах у світі.

Французький виробник Gaussin представив H2 Racing Truck як перший у світі електрично-водневий автомобіль, призначений для участі в чемпіонаті світу з ралі-рейду. Машина готується до ралі "Дакар" у Саудівській Аравії у 2022 році. Вантажівка буде мчати піщаними дюнами, щоб продемонструвати можливості воднево-електричного силового агрегата.

Модель Gaussin H2 – це перша модель в новій лінійці вантажівок французького виробника з нульовими викидами, які планують запустити у 2022 році. Завдяки дизайну, розробленому відомою італійською компанією Pininfarina, вантажівка готова, щоб витримати будь-які екстремальні умови у пустелі.

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Вантажівка H2 буде оснащена двома електричними двигунами, які будуть видавати 402 к.с. кожен (300 кВт), паливним елементом, який може виробляти 510 к.с. (380 кВт) і перевозити 176 (80 кг) водню. Він також буде включати акумулятор ємністю 82 кВт/год, щоб не відставати від умов гонок у пустелі, а швидкість буде обмежена до 87 миль/год (140 км/год), щоб відповідати правилам Дакара.

Машину можна буде заправляти менш ніж за 20 хвилин, на цьому заряді він пройде 400 км.

Команда Gaussin розробила гоночну вантажівку всього за рік. Команда вирішила технологічні проблеми водневого двигуна, випробовуючи паливні елементи в екстремальних умовах.

Дані про продуктивність, зібрані під час ралі “Дакар” наступного року, допоможуть розробити лінійку автомобільних вантажівок компанії, дебют якої запланований на 2022 рік. “Гауссін”планує випустити ще чотири варіанти вантажівки з нульовим рівнем викидів: тягач, автономна фура, фургон для кур'єрів, будівельний самоскид. Вся структура та дизайн нових транспортних засобів будуть враховувати технічні вимоги, пов’язані з водневими та електричними силовими установками та роботою паливних елементів.