Уряд Південної Кореї запустив найбільшу у світі електростанцію на водневих паливних елементах та першу армійську водневу заправну станцію (ВЗС) для автомобілів.

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики оголосило про початок роботи корейської компанії Southern Power Shinhincheon Bitdream Center, яка наразі є найбільшою у світі електростанцією на водневих паливних елементах.

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У рамках спільного підприємства з компаніями POSCO Energy та Doosan Fuel Cell проект завершився створенням електростанції, здатної постачати електроенергію, якої достатньо для обслуговування 250 тис. домогосподарств щорічно, повідомляє FuelCellsWork. При цьому Doosan стала першою південнокорейською компанією, що експортує водневі паливні елементи, яка розширила свою діяльність на весь азіатський регіон.

Збройні сили Південної Кореї оголосили минулого тижня про відкриття першої армійської ВЗС. Станція відкрита для використання цивільними особами, які можуть отримати до неї доступ на військовій базі Теджон, розташованій за 164 км на південь від Сеула. Як повідомляє Korea Herald, перша в країні армійська ВЗС здатна щодобово обслуговувати 60 легкових седанів і 12 водневих автобусів.

ЗМІ також зазначили, що це лише перший крок у плані південнокорейських військових щодо відкриття більшої кількості ВЗС у майбутньому. Міністерство довкілля вже запропонувало армії близько 50 додаткових ділянок. Згідно з офіційною заявою сайту Міноборони Республіки Корея, відомство також має плани розширити кількість водневих автомобілів до 105 од. у період з 2022 по 2026 рр.

Обидва проекти є частиною плану уряду Кореї щодо розвитку водневої економіки для забезпечення вуглецевої нейтральності до 2050 р.. Згідно з офіційними даними, на даний момент у країні діють 117 ВЗС. До 2040 р. їх кількість планується збільшити до 1200 заправок.