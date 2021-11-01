Правительство Южной Кореи запустило крупнейшую в мире электростанцию на водородных топливных элементах и первую армейскую водородную заправочную станцию (ВЗС) для автомобилей.

Министерство торговли, промышленности и энергетики объявило о начале работы корейской компании Southern Power Shinhincheon Bitdream Center, которая в настоящее время является крупнейшей в мире электростанцией на водородных топливных элементах.

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В рамках совместного предприятия с компаниями POSCO Energy и Doosan Fuel Cell проект завершился созданием электростанции, способной поставлять электроэнергию, которой достаточно для обслуживания 250 тыс. домохозяйств ежегодно, сообщает FuelCellsWork. При этом Doosan стала первой южнокорейской компанией, экспортирующей водородные топливные элементы, которая расширила свою деятельность на весь азиатский регион.

Вооруженные силы Южной Кореи объявили на прошлой неделе об открытии первой армейской ВЗС. Станция открыта для использования гражданскими лицами, которые могут получить к ней доступ на военной базе Тэджон, расположенной в 164 км к югу от Сеула. Как сообщает Korea Herald, первая в стране армейская ВЗС способна ежесуточно обслуживать 60 легковых седанов и 12 водородных автобусов.

СМИ также отметили, что это лишь первый шаг в плане южнокорейских военных по открытию большего количества ВЗС в будущем. Министерство окружающей среды уже предложило армии около 50 дополнительных участков. Согласно официальному заявлению сайта Минобороны Республики Корея, ведомство также имеет планы расширить количество водородных автомобилей до 105 ед. в период с 2022 по 2026 гг

Оба проекта являются частью плана правительства Кореи по развитию водородной экономики для обеспечения углеродной нейтральности к 2050 г. Согласно официальным данным, на данный момент в стране действуют 117 ВЗС. К 2040 г. их количество планируется увеличить до 1200 заправок.