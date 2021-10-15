Французский автопроизводитель также показал заправочную станцию для водородных авто.

Фургон Renault Master Van H2-Tech был представлен даже не самой Renault, а ее дочерней компанией HYVIA – совместным предприятием с американской Plug Power. Новинку начнут продавать уже в следующем году.

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Во время презентации бренда HYVIA летом, компания Renault анонсировала три версии Master с водородной силовой установкой: грузовой фургон, грузовик (или шасси с кабиной) и пассажирский микроавтобус. Фургон представлен первым.

Renault Master Van H2-Tech оснащен батареей на 33 кВт-ч, топливной батареей на 30 кВт, четырьмя резервуарами, которые вмещают по полтора килограмма водорода. Запас хода между заправками – 500 километров.

Грузовой отсек фургона вмещает 12 кубометров клади. Позже линейку пополнят семейство Master Chassis Cab H2-Tech с увеличенным до 19 кубометров грузовым отсеком и пассажирский микроавтобус Master Citybus H2-Tech на 15 мест.

Вместе с Renault Master Van H2-Tech дебютировала заправочная станция HYVIA, на которой смогут заправляться все эти водородные машины.

Фото: Линейка водородных электрокаров на основе Renault Master и заправочная станция HYVIA / Renault