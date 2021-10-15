Французький автовиробник також показав заправну станцію для водневих авто.

Фургон Renault Master Van H2-Tech був представлений навіть не самою Renault, а її дочірньою компанією HYVIA – спільним підприємством з американською Plug Power. Новинку почнуть продавати вже наступного року.

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Під час презентації бренду HYVIA влітку, компанія Renault анонсувала три версії Master з водневою силовою установкою: вантажний фургон, вантажівка (або шасі з кабіною) та пасажирський мікроавтобус. Фургон представлений першим.

Renault Master Van H2-Tech оснащений акумулятором на 33 кВт-год, паливною батареєю на 30 кВт, чотирма резервуарами, які вміщують по півтора кілограма водню. Запас ходу між заправками – 500 кілометрів.

Вантажний відсік фургона вміщує 12 кубометрів поклажі. Пізніше лінійку сімейство поповнять Master Chassis Cab H2-Tech зі збільшеним до 19 кубометрів вантажним відсіком та пасажирський мікроавтобус Master Citybus H2-Tech на 15 місць.

Разом з Renault Master Van H2-Tech дебютувала заправна станція HYVIA, на якій зможуть заправлятися усі ці водневі машини.

Фото: Лінійка водневих електрокарів на основі Renault Master та заправна станція HYVIA / Renault