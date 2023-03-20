Это серьезный удар по репутации водородных автомобилей перед электрическими конкурентами.

Toyota начала эксперименты с водородными двигателями внутреннего сгорания в 2021 году – компания заявила, что опробует эту концепцию на гоночном треке.

До сих пор все шло неплохо, но на днях произошел досадный инцидент: водородный гоночный автомобиль Toyota начал гореть из-за утечки водородной топливной линии. Toyota называет это незначительной неудачей, которая не имела ничего общего с горючим, а скорее с техникой автомобиля.

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Многим людям хочется верить, что электромобили – это лишь временный промежуток, пока не заработает лучшее решение для двигателя внутреннего сгорания. Этим «лучшим решением» часто считают водород, хотя с двигателями, работающими на водороде, все еще много проблем.

Японская Toyota, пожалуй, вложила больше средств в водородные двигатели. Японский автопроизводитель испытал несколько водородных решений, от топливных элементов до двигателей внутреннего сгорания, работающих на газообразном, а теперь и жидком водороде.

В 2021 году Toyota представила Corolla GR с водородным двигателем в японской серии Super Taikyu для испытания силовой установки в условиях гонки. Toyota начала использовать газообразный водород под высоким давлением, имеющим ряд недостатков. Среди них то, что газ должен храниться в резервуарах высокого давления, обычно изготовленных из дорогостоящего углеродного волокна. Это также означает, что АЗС должны иметь возможность повышать давление. Газообразный водород также обладает меньшей энергетической плотностью, чем жидкий водород.

Жидкий водород обладает многими преимуществами, но также имеет один серьезный недостаток: его нужно охлаждать до минус 253 C, чтобы оставаться в жидком виде. Вот почему жидкий водород практически невозможно использовать в коммерческих автомобилях. В условиях гонок время, нужное для сгорания топлива, слишком короткое, чтобы водород мог испариться и вызвать проблемы. На основе этих фактов Toyota модифицировала гоночный автомобиль Corolla для использования жидкого водорода и в феврале приступила к тестированию новой системы. Дела шлит хорошо, и на следующий уик-энд гонщик с водородным двигателем должен был дебютировать в Super Taikyu Series 2023.

К сожалению, во время испытаний 8 марта у автомобиля произошла утечка топлива, что повлекло за собой большой пожар. Никто не пострадал, но Corolla не подлежала ремонту и не выйдет на старт соревнований. Toyota пыталась замолчать это событие, но люди заметили, что автомобиль не был зарегистрирован для старта серии 18 марта, поэтому компании пришлось дать объяснение. Это произошло спустя неделю после инцидента.

Согласно пресс-релизу Toyota, пожар произошел из-за утечки водорода из трубы газообразного водорода в моторном отсеке. Toyota уверяет нас, что пожар не был вызван заменой топлива из газообразного водорода на жидкое. Японский автопроизводитель обвиняет в инциденте ослабление соединения трубопровода из-за вибрации автомобиля, что привело к утечке водорода. Поскольку соединение трубопроводов расположено у двигателя, утечка водорода вспыхнула.

Toyota также заявила, что датчик утечки водорода работал должным образом, поэтому подача водорода была прекращена. В результате кабина была защищена, а меры безопасности для пассажиров сработали должным образом. Производитель автомобилей пересмотрит конструкцию трубопровода, повлекшую утечку, и попытается продолжить гоночную карьеру автомобиля с водородным двигателем.