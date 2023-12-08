Технические руководители Формулы 1 и представители Международной автомобильной федерации (FIA) формируют новую рабочую группу для создания нового вида гонок Extreme H. В рамках этого проекта - исследование потенциала использования водорода в автоспорте и дальнейшего внедрения технологий в автоиндустрию.

Планируется, что с 2025 года будет запущена новая категория гонок под названием Extreme H – серии внедорожных гонок на водородных двигателях. Концептуально эти гонки будут похожи на Extreme E, где используются электромобили.

Планируется, что эти две категории будут соревноваться вместе и использовать одинаковое шасси (производства Spark), но с различными силовыми агрегатами.

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Основная цель комиссии – исследовать безопасность технологии, возможности ее совершенствования и внедрения в уже привычные отрасли индустрии. Для этого руководители проекта имеют целью провести масштабную программу испытаний в 2024 году, а затем запустить серию в следующем году. Они стремятся, чтобы в 2026 году Extreme H стал официальным Чемпионатом мира FIA.

Хотя в разработке проекта водородных гонок участвует главный технический директор Формулы 1 Пэт Саймондс, нет никаких признаков того, что "королева автоспорта" введет водородные силовые установки в свой регламент. Формула-1 сосредоточена на разработке экологически чистого синтетического электронного топлива для питания следующего поколения гибридных силовых агрегатов.

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По новому регламенту команды F1 должны перейти на двигатели нового поколения с 2026 года. Разработка новых силовых агрегатов привлекла внимание новых производителей к чемпионату, именно поэтому Audi присоединится к пелетону, как только новый регламент вступит в силу.

Несмотря на то, что Extreme H будет первой категорией автоспорта с водородными двигателями, это уже далеко не первый проект разработки спорткаров на водородном двигателе. Существует ряд других инициатив по оценке топлива для использования в автоспорте, в частности компания Toyota тестирует спортивные автомобили Corolla и Yaris с двигателем на водороде и планирует выпуск своего гиперкара Le Mans с водородным двигателем.

Напомним, что водородный спорткар Toyota сгорел во время испытаний.