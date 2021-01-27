Жесткий автоспорт станет отличной проверкой для электрического внедорожника со знаменитым именем.

GMC Hummer EV будет готовить к чемпионату Extreme E американская команда Chip Ganassi Racing, которая выставит своих пилотов против чемпионов F1 и WRC.

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Extreme E – это санкционированная FIA международная серия гонок по бездорожью, в которой используются специальные электрические внедорожники для гонок в отдаленных частях мира, таких как тропические леса Амазонки или Арктика.

GMC объявила, что станет главным спонсором команды Chip Ganassi Racing Extreme E. С поддержкой GMC, гоночная команда дорабатывает гоночный внедорожник Extreme E Odyssey 21, чтобы он выглядел более похожим на пикап Hummer EV – внедорожник, производство которого стартует в конце этого года.

Odyssey 21 – электрический ралли-кар, построенный французской компанией Spark и оснащенный батареями, разработанными командой Williams Formula One. Он способен ускоряться от 0 до 100 километров в час за 4,5 секунды и имеет максимальную скорость в 320 километров в час.

Гоночный “Хаммер” будет иметь стандартное шасси от Spark Racing и аккумулятор от Williams, однако команда может установить собственный электрический мотор, мощность которого ограничена регламентом на 550 лошадиных силах.

Гоночный внедорожник GMC Hummer EV дебютирует в соревнованиях вместе с другими командами на первом мероприятии Extreme E в Саудовской Аравии в апреле этого года. Тремя болидами соперников управляют водители Формулы-1, среди которых сэр Льюис Хэмилтон, Нико Росберг и Дженсон Баттон. Кроме того, среди водителей есть два чемпиона чемпионата мира по ралли: Карлос Сайнц и Себастьян Леб, на счету которого девять побед в WRC подряд.