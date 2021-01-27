Жорсткий автоспорт стане відмінною перевіркою для електричного позашляховика зі славетним іменем.

GMC Hummer EV готуватиме до чемпіонату Extreme E американська команда Chip Ganassi Racing, яка виставить своїх пілотів проти чемпіонів F1 та WRC.

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Extreme E – це санкціонована FIA міжнародна серія перегонів на бездоріжжі, в якій використовуються спеціальні електричні позашляховики для гонок у віддалених частинах світу, таких як тропічні ліси Амазонки або Арктика.

GMC оголосила, що стане головним спонсором команди Chip Ganassi Racing Extreme E. З підтримкою GMC, гоночна команда допрацьовує гоночний позашляховик Extreme E Odyssey 21, щоб він виглядав більш схожим на пікап Hummer EV – позашляховик, виробництво якого стартує наприкінці цього року.

Odyssey 21 – елктричний ралі-кар, побудований французькою компанією Spark та оснащений батареями, розробленими командою Williams Formula One. Він здатен прискорюватись від 0 до 100 кілометрів на годину за 4,5 секунди і максимальну швидкість у 320 кілометрів на годину.

Гоночний “Хаммер” матиме стандартизоване шасі від Spark Racing та акумулятор від Williams, однак команда може встановити власний електричний мотор, потужність якого обмежена регламентом на 550 кінських силах.

Гоночний позашляховик GMC Hummer EV дебютує у змаганнях разом з іншими командами на першому заході Extreme E у Саудівській Аравії цього квітня. Трьома болідами суперників керують водії Формули-1, серед яких сер Льюїс Гемілтон, Ніко Росберг та Дженсон Баттон. Крім того, серед водіїв є два чемпіони чемпіонату світу з ралі: Карлос Сайнц та Себастьян Льоб, на рахунку якого дев'ять перемог у WRC поспіль.