Керівництво чемпіонату має намір запровадити зупинки під час перегонів, для швидкого заряджання батареї болідів. Ця система має стати аналогом піт-стопів, однак її запровадження знову відклали.

Formula E планувала запровадити нову систему зарядки під час перегонів під назвою «Attack Charge» вже на етапі у Мізано, Італія, що пройде на цих вихідних, але напередодні керівництво чемпіонату повідомило, що цього не станеться.

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Повідомляється, що запровадження технології відклали на невизначений термін. Питання ємності та швидкості заряджання батареї було проблемним з самого початку заснування чемпіонату. Спершу пілотам доводилось проводити зупинку, аби пересісти з розрядженого боліду в заряджений й продовжити гонку на ньому.

Боліди Formula E першої генерації

Formula E вирішила використовувати такий спосіб, адже командам було складно розробити спосіб швидкої зарядки або заміни батареї. З запровадженням болідів другої генерації у 2018 році можливість заміни боліда була виключена з чемпіонату. Торік Formula E запровадила боліди Gen3, які розраховані на підтримку надпотужної швидкої зарядки.

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Однак, торік запровадження технології відклали через проблеми, які виникли під час створення обладнання, яке витримало б потужність в 600 кВт. Попередньо планувалось запустити технологію вже в сезоні 2024 року, але, через проблеми в роботі системи, її запровадження знову скасували.

Надалі перегони триватимуть з поточною системою “режиму атаки”, коли пілоти отримують збільшену потужність на короткий проміжок часу, аби виконати обгін чи наздогнати суперника.

За новим регламентом, запровадження якого відклали, пілот мав би зробити піт-стоп, аби розблокувати доступ до цього додаткової потужності. Очікувалось, що зупинка займатиме лише 30 секунд, й за цей час батарея могла отримати 4 кВт-год заряду, що становить близько 10% ємності акумулятора.

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Керівництво чемпіонату вважає систему корисною для застосування на дорогах загального користування, якщо вона буде вдало застосована в перегонах, адже потужність в 600 кВт є швидшою, ніж можуть заряджати поточні електромобілі.