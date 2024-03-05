Aston Martin презентувала новий автомобіль безпеки Формули 1 на сезон 2024 - модель Vantage F1 Safety Car, потужністю 656 кінських сил. Фанати королеви автоспорту вже жартують, що це єдиний автомобіль, здатний випередити чинного чемпіона Макса Ферстаппена.

Сам голландець торік дуже часто скаржився, що старий Vantage Safety Car був повільним. Компанія Aston Martin вирішила усунути цю проблему, представивши новий автомобіль безпеки, заснований на базі абсолютно нового 2025 Vantage. Тепер новий Aston Martin потужніший на 153 к.с., а загальна потужність становить 656 к.с. Він все також використовує то й же V8, об’ємом 4,0 літри.

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А ось ззовні відмінності суттєві. Версія для Формули-1 має помітний передній спліттер і масивне заднє антикрило. Усі ці предмети є частиною кращого аеродинамічного набору, який також включає модифіковану нижню частину підлоги для кращого потоку повітря. Цікаво, що навіть світлова панель, встановлена на даху, була змінена для кращої аеродинаміки.

“Водити Aston Martin – одне задоволення. Мої перші враження були дуже позитивними, оскільки я одразу відчув покращення керованості та, звичайно, потужності. Нам потрібна швидка та цілеспрямована машина, щоб ми могли швидко та безпечно реагувати, коли отримуємо виклик про інцидент на трасі, і Vantage це забезпечує”, – сказав Бренд Мейландер, водій автомобіля безпеки Формули 1.

В салоні також є зміни. Перш за все, стандартні сидіння Vantage були замінені. Замість них встановили пару ківшеподібних сидінь Recaro Pole Position із гоночними ременями безпеки. Панель приладів обладнали комутаційним пристроєм, який підключено до обов’язкових систем FIA.

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У пасажира є два екрани, на яких показано усю інформацію про швидкість кола, камеру заднього виду та розташування пілотів на трасі. Декорація Lime Essence, яка використовується в салоні, є ексклюзивною для Vantage F1 Safety Car і є натяком на яскраву ліврею Aston Martin у кольорі Racing Green.