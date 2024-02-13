В оновленому спортивному автомобілі відсутній концептуально запланований для такого класу машин V-12, але встановлений у моторну нішу V-8 виявився значно потужніший.

З концептуальним V-12 Aston Martin Vantage розпрощався, оскільки британські розробники добряче попрацювали над 4,0-літровим двигуном V-8 ручної роботи для оновленого спортивного автомобіля 2025 модельного року. Головне, потужність збільшено на 30 відсотків, а крутний момент – на 15 відсотків.

V-8 Aston Martin Vantage 2025 року тепер має 655 кінських сил і 800 Нм крутного моменту, що на 155 к.с. більше попередньої 12-циліндрової версії. Мотор працює у парі з переналаштованою 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач ZF. Зростання силового потенціалу досягнуто завдяки зміненим профілям кулачків, оптимізованому ступеню стиснення, більшому турбокомпресору, а також покращеній системі охолодження аж з трьома додатковими радіаторами.

Читайте також Aston Martin опублікував офіційне зображення нового кабріолета

Aston Martin описує нову модель як "найбільш орієнтований на водія та найшвидший Vantage за 74-річну історію знаменитого логотипа". Новачок розганяється від 0 до 96,5 км на годину за 3,4 секунди. Максимальна швидкість досягає 325 км/год.

Зроблено багато інших покращень продуктивності. Наприклад, передню поперечину кузова було оновлено та змінено, з’явилося більше поперечної міцності. Також були встановлені інтелектуальні адаптивні амортизатори, що створюють "природне спортивне відчуття, залишаючи простір для впровадження прогресивного більш жорсткого контролю над кузовом". Сподобається майбутнім власникам і вдосконалена електронна система рульового керування з підсилювачем.

Vantage 2025 року стандартно оснащуватимуться 21-дюймовими кованими колісними дисками, обтягнутими спеціальними шинами Michelin Pilot Sport 5 S розміром 275/35 спереду та 325/30 ззаду.

Читайте також Китайська Geely збільшила свою частку у британському Aston Martin

Візуально найбільш очевидних змін зазнала передня частина: Aston Martin моделі 2025 року збільшив розмір решітки радіатора та встановив світлодіодні фари Matrix, які не відрізняються від фар DB12. Спортивний автомобіль також має ширший задній бампер, більші вихлопні труби, і на додаток до стандартних варіантів фарбування його можна замовити з одним з трьох доступних кольорів.

Панель приладів була оновлена, вона включає нову 10,25-дюймову інформаційно-розважальну систему, доповнену великою кількістю фізичних кнопок і перемикачів. Аудіосистема з 11 динаміками потужністю 390 Вт входить у стандартну комплектацію, а система з 15 динаміками потужністю 1170 Вт від Bowers & Wilkins є опцією.

Aston Martin розпочне виробництво 2025 Vantage вже нинішньому кварталі, а перші продажі плануються у другому кварталі. Про ціну менеджери бренду поки змовчали.