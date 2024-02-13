В обновленном спортивном автомобиле отсутствует концептуально запланированный для такого класса машин V-12, но установленный в моторную нишу V-8 оказался значительно мощнее.

С концептуальным V-12 Aston Martin Vantage распрощался, поскольку британские разработчики изрядно поработали над 4,0-литровым двигателем V-8 ручной работы для обновленного спортивного автомобиля 2025 модельного года. Главное, мощность увеличена на 30 процентов, а крутящий момент – на 15 процентов.

V-8 Aston Martin Vantage 2025 года теперь имеет 655 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, что на 155 л.с. больше предыдущей 12-цилиндровой версии. Мотор работает в паре с перенастроенной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Рост силового потенциала достигнут благодаря измененным профилям кулачков, оптимизированной степени сжатия, большему турбокомпрессору, а также улучшенной системе охлаждения аж с тремя дополнительными радиаторами.

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Aston Martin описывает новую модель как "наиболее ориентированный на водителя и самый быстрый Vantage за 74-летнюю историю знаменитого логотипа". Новичок разгоняется от 0 до 96,5 км в час за 3,4 секунды. Максимальная скорость достигает 325 км/ч.

Сделано много других улучшений производительности. Например, переднюю поперечину кузова было обновлено и изменено, появилось больше поперечной прочности. Также были установлены интеллектуальные адаптивные амортизаторы, создающие "естественное спортивное ощущение, оставляя пространство для внедрения прогрессивного более жесткого контроля над кузовом". Понравится будущим владельцам и усовершенствованная электронная система рулевого управления с усилителем.

Vantage 2025 года стандартно будет оснащаться 21-дюймовыми коваными колесными дисками, обтянутыми специальными шинами Michelin Pilot Sport 5 S размером 275/35 спереди и 325/30 сзади.

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Визуально наиболее очевидные изменения претерпела передняя часть: Aston Martin модели 2025 года увеличил размер решетки радиатора и установил светодиодные фары Matrix, которые не отличаются от фар DB12. Спортивный автомобиль также имеет более широкий задний бампер, большие выхлопные трубы, и в дополнение к стандартным вариантам окраски его можно заказать с одним из трех доступных цветов.

Панель приборов была обновлена, она включает новую 10,25-дюймовую информационно-развлекательную систему, дополненную большим количеством физических кнопок и переключателей. Аудиосистема с 11 динамиками мощностью 390 Вт входит в стандартную комплектацию, а система с 15 динамиками мощностью 1170 Вт от Bowers & Wilkins является опцией.

Aston Martin начнет производство 2025 Vantage уже нынешнем квартале, а первые продажи планируются во втором квартале. О цене менеджеры бренда пока умолчали.