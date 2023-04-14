Aston Martin представил DBS 770 Ultimate еще в январе. Тогда была анонсирована версия кабриолета, но производитель показал только купе. Сейчас все 199 запланированных к производству автомобилей уже проданы.

Бренд класса люкс из Гейдона теперь заполняет пробелы, открывая невероятно великолепный Volante с открытой крышей. Это самый редкий из двух типов кузова, поскольку будет выпущено только 199 экземпляров, тогда как модель с фиксированной крышей получит 300 экземпляров.

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Мы редко имеем возможность сказать это о новой машине, но нет такого понятия как плохой угол для этого потрясающего автомобиля. Хотя внешность субъективна, никто не может возразить, что это самый мощный дорожный автомобиль Aston Martin. Действительно, он использует модернизированный 5,2-литровый V12 мощностью 770 л. Двойной турбонаддув обеспечивает огромный крутящий момент в 900 Ньютон-метров всего с 1800 оборотов в минуту.

Несмотря на то, что он распродан, AM прошел через трудности, чтобы запустить конфигуратор с большим количеством цветов по выбору как для экстерьера, так и для салона. Специальные выпуски автомобилей редко можно конфигурировать, но в этом есть варианты начиная от хромированных или черных значков и заканчивая комплектацией из углеродного волокна. Кроме того, DBS 770 Ultimate Volante может поставляться в комплекте с кожаным багажником из четырех частей.

Все купе и кабриолеты оснащены специально изготовленными 21-дюймовыми колесными дисками со сложным многоспицевым дизайном, созданным из сплавов, установленных на Valkyrie и уникальном Victor. Колеса, чистить которые, кажется, действительно трудно, поставляются в атласно-серебристом или атласно-черном цветах, причем последний также предлагается с алмазной точкой. Они обуты в шины Pirelli P Zero размером 265/35 R21 спереди и 305/30 R21 сзади.

Последний штрих для DBS – шикарные накладки на пороги, на которых изображены легендарные крылья, а также специальный логотип «770 Ultimate» и нумерацию ограниченного выпуска, чтобы подчеркнуть его эксклюзивность. Подразделение Q by Aston Martin может тонировать углеродное волокно, использовать плетеные кожаные вставки для сидений и окрашивать графику кузова как часть более широкого диапазона возможностей персонализации.

Производство уже начато, а первые поставки клиентам намечены на третий квартал 2023 года.