Aston Martin представив DBS 770 Ultimate ще в січні. Тоді була анонсована версія кабріолет, але виробник показав лише купе. Зараз всі 199 запланованих до виробництва автомобілів вже продані.

Бренд класу люкс із Гейдона тепер заповнює прогалини, відкриваючи неймовірно чудовий Volante з відкритим дахом. Це найрідкісніший з двох типів кузова, оскільки буде випущено лише 199 екземплярів, тоді як модель із фіксованим дахом отримає 300 екземплярів.

Читайте також: Aston Martin представив свій найпотужніший спортивний кросовер – DBX 707

Ми рідко маємо нагоду сказати це про нову машину, але немає такого поняття, як поганий кут для цього приголомшливого автомобіля. Хоча зовнішність суб’єктивна, ніхто не може заперечити, що це найпотужніший дорожній автомобіль Aston Martin. Дійсно, він використовує модернізований 5,2-літровий V12 потужністю 770 к.с. Подвійний турбонаддув забезпечує величезний крутний момент у 900 Ньютон-метрів лише з 1800 обертів за хвилину.

Дарма що розпроданий, AM пройшов крізь труднощі, щоб запустити конфігуратор із великою кількістю кольорів на вибір як для екстер’єру, так і для салону. Спеціальні випуски автомобілів рідко можна конфігурувати, але в цьому є варіанти, починаючи від хромованих або чорних значків і закінчуючи комплектацією з вуглецевого волокна. Крім того, DBS 770 Ultimate Volante може поставлятися в комплекті зі шкіряним багажником із чотирьох частин.

Усі купе та кабріолети оснащені спеціально виготовленими 21-дюймовими колісними дисками зі складним багатоспицевим дизайном, створеним зі сплавів, встановлених на Valkyrie та унікальному Victor. Колеса, чистити які, здається, справді важко, поставляються в атласно-сріблястому або атласно-чорному кольорах, причому останній також пропонується з алмазним точенням. Вони взуті у шини Pirelli P Zero розміром 265/35 R21 спереду та 305/30 R21 ззаду.

Останнє штрих для DBS - шикарні накладки на пороги, на яких зображені легендарні крила, а також спеціальний логотип «770 Ultimate» і нумерацію обмеженого випуску, щоб підкреслити його ексклюзивність. Підрозділ Q by Aston Martin може тонувати вуглецеве волокно, застосовувати плетені шкіряні вставки для сидінь і фарбувати графіку кузова як частину більш широкого спектру можливостей персоналізації.

Виробництво вже розпочато, а перші поставки клієнтам заплановані на третій квартал 2023 року.