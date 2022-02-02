Цифровий індекс у назві відповідає потужності 4-літрового V8 під капотом.

Aston Martin заявляє, що DBX 707 прискорюється до 100 км/год за 3,3 секунди та може продовжувати набирати швидкість до максимальних 310 км/год. Це робить його справжнім суперкаром, чотиримісним і з додатковим кліренсом. І розкішним салоном.

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Передбачалось, що топовий DBX отримає позначення S, однак британський виробник вигадав дещо менш передбачуване. 707 – тризначний цифровий індекс, який викликає асоціації з Джеймсом Бондом і має прагматичне значення, демонструючи потужність автомобіля.

До появи 707, оригінальний Aston Martin DBX пропонувався у двох версіях: з 4-літровим мотором V8 бітурбо з віддачею 550 к.с. та 700 Нм, а також шестициліндровим мотором від Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ із продуктивністю у 435 к.с. та 520 Нм. Новинка отримала модифікований 4-літровий мотор потужністю 707 к.с. та з крутним моментом у 900 Нм. З таким зарядом продуктивності він складе гідну конкуренцію Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (680 к.с. і 900 Нм) та Lamborghini Urus (650 к.с. та 850 Нм).

Двигун Aston Martin DBX 707 поєднується з новою 9-швидкісною трансмісією з “мокрим” зчепленням. Вона розрахована на роботу з вищим крутним моментом і швидше перемикає передачі, у порівнянні з автоматичною коробкою звичайного DBX. Разом з тим, технічні зміни відбулись у задньому диференціалі, роздавальній коробці, пневматичній підвісці, системі придушення кренів, кермі.

Електроніку люксового спорткара також налаштували відповідно до нових параметрів продуктивності. У режимах руху GT Sport та Sport+ з'явилася функція Race Start (лонч-контроль), а всі ключові налаштування тепер можна змінювати не з підменю медіасистеми, а за допомогою окремих кнопок на консолі.

Фото: Aston Martin DBX 707 / Aston Martin

Зовнішні зміни включають 22-дюймові колеса особливого дизайну (опційно 23-дюймові), за якими помітні карбон-керамічні гальма з 420-міліметровими дисками спереду та 390-міліметровими ззаду, а також оновлені кузовні панелі. Найпотужніший DBX виділяється збільшеною радіаторною решіткою, дизайном денних ходових вогнів, новими переднім спліттером, порогами, заднім спойлером та дифузором, в який інтегровано чотири вихлопних патрубки. У салоні за замовчуванням встановлені спортивні крісла, які можна замінити без доплати на крісла Comfort.

Виробництво Aston Martin DBX707 стартує у першому кварталі цього року, а отримувати машини покупці почнуть з другого кварталу. Оголошено ціну для США: від 232 000 доларів. В Україні ж британський кросовер у базовій версії коштує від 215 тисяч євро, (243 тисячі доларів), тобто дорожче за топове виконання 707 у США.