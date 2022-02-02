Цифровой индекс в названии соответствует мощности 4-литрового V8 под капотом.

Aston Martin заявляет, что DBX 707 ускоряется до 100 км/ч за 3,3 секунды и может продолжать набирать скорость до максимальных 310 км/ч. Это делает его реальным суперкаром, четырехместным и с дополнительным клиренсом. И шикарным салоном.

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Предполагалось, что топовый DBX получит обозначение S, однако британский производитель придумал кое-что менее предсказуемое. 707 – трехзначный цифровой индекс, который вызывает ассоциации с Джеймсом Бондом и имеет прагматичное значение, демонстрируя мощность автомобиля.

До появления 707, оригинальный Aston Martin DBX предлагался в двух версиях: с 4-литровым мотором V8 битурбо с отдачей 550 л.с. и 700 Нм, а также шестицилиндровым мотором от Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ с производительностью в 435 л.с. и 520 Нм. Новинка получила модифицированный 4-литровый мотор мощностью 707 л и с крутящим моментом в 900 Нм. С таким зарядом производительности он составит достойную конкуренцию Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (680 л.с. и 900 Нм) и Lamborghini Urus (650 л.с. и 850 Нм).

Двигатель Aston Martin DBX 707 сочетается с новой 9-скоростной трансмиссией с “мокрым” сцеплением. Она рассчитана на работу с более высоким крутящим моментом и быстрее переключает передачи по сравнению с автоматической коробкой обычного DBX. Вместе с тем, технические изменения произошли в заднем дифференциале, раздаточной коробке, пневматической подвеске, системе подавления кренов, руле.

Электронику люксового спорткара также настроили в соответствии с новыми параметрами производительности. В режимах движения GT Sport и Sport+ появилась функция Race Start (лонч-контроль), а все ключевые настройки теперь можно изменять не в подменю медиасистемы, а с помощью отдельных кнопок на консоли.

Фото: Aston Martin DBX 707 / Aston Martin

Внешние изменения включают 22-дюймовые колеса особого дизайна (опционально 23-дюймовые), за которыми заметны карбон-керамические тормоза с 420-миллиметровыми дисками спереди и 390-миллиметровыми сзади, а также обновленные кузовные панели. Самый мощный DBX выделяется увеличенной радиаторной решеткой, дизайном дневных ходовых огней, новым передним сплиттером, порогами, задним спойлером и диффузором, в который интегрировано четыре выхлопных патрубка. В салоне по умолчанию установлены спортивные кресла, которые можно заменить без доплаты на кресла Comfort.

Производство Aston Martin DBX707 стартует в первом квартале этого года, а получать машины покупатели начнут со второго квартала. Объявленная ​​цена для США: от 232 тысяч долларов. В Украине же британский кроссовер в базовой версии стоит от 215 тысяч евро, (243 тысячи долларов), то есть дороже, чем топовое исполнение 707 в США.