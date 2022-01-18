Речь о горячей версии DBX, дебют которой назначен на 1 февраля.

Aston Martin DBX должен получить более мощную версию под названием DBX S. Ожидается, что это будет кроссовер с мотором V12 от купе DB11.

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Aston Martin DBX предлагается в двух версиях: с 4-литровым мотором V8, усиленным парой турбин, который имеет отдачу в 550 л.с. и 700 Нм, а также рядный шестицилиндровый мотор от Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ с "зарядом" в 435 л.с. и 520 Нм.

Производитель называет будущую новинку "самым мощным в мире люксовым кроссовером". Это означает, что он должен быть производительнее Lamborghini Urus (650 л.с. и 850 Нм) и Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (680 л.с. и 900 Нм). По слухам, Aston Martin обеспечит своему кроссоверу производительность около 700-730 лошадиных сил.

Фото: шпигунські знімки нової версії Aston Martin DBX / Motor1

Вместе с анонсом кроссовера Aston Martin также сообщил о выходе последней модели с мотором V12 в своей истории – нового V12 Vantage. Спорткар с карбоновым кузовом получится тиражом в 299 экземпляров, а его двигатель будет чуть менее мощным, чем у V12 Speedster, у которого он взят – 650 л.с. против 700.