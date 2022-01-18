Мова про гарячу версію DBX, дебют якої призначений на 1 лютого.

Aston Martin DBX повинен отримати потужнішу версію під назвою DBX S. Очікується, що це буде кросовер з мотором V12 від купе DB11.

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Наразі Aston Martin DBX пропонується у двох версіях: з 4-літровим мотором V8, посиленим парою турбін, який має віддачу у 550 к.с. та 700 Нм, а також рядним шестициліндровим мотором від Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ із “зарядом” у 435 к.с. та 520 Нм.

Виробник називає майбутню новинку “найпотужнішим у світі люксовим кросовером”. Це означає, що він має бути продуктивнішим за Lamborghini Urus (650 к.с. та 850 Нм) та Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (680 к.с. і 900 Нм). За чутками, Aston Martin забезпечить своєму кросоверу продуктивність близько 700-730 кінських сил.

Фото: шпигунські знімки нової версії Aston Martin DBX / Motor1

Разом з анонсом кросовера, Aston Martin також повідомив про вихід останньої моделі з мотором V12 у своїй історії – нового V12 Vantage. Спорткар з карбоновим кузовом вийде тиражем у 299 екземплярів, а його двигун буде трохи менш потужним, ніж у V12 Speedster, в якого він запозичений – 650 к.с. проти 700.