Noble – одна з дрібних мануфактур, які будують автомобілі поштучно. Тому не дивно, що новинка марки запозичила двигун у Ford, а оптику – у Chevrolet і Citroёn. Крім того, значною мірою новинка повторює власну модель M600.

На Фестивалі швидкості у Гудвуді 2018 року британський виробник спортивних автомобілів Noble показав прототип під назвою M500. Тоді було оголошено, що “п’ятсотий” стане моделлю початкового рівня, доступнішою за M600. Чотири роки по тому Noble має майже готову версію автомобіля, який вже проходить остаточне тестування.

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Називаючи Noble Automotive дрібною мануфактурою, ми маємо на увазі компанію, штат співробітників якої налічує усього вісім осіб. Тому чотири роки, що минули з моменту презентації концепту – не такий вже й довгий строк для створення нової моделі. І нехай вона на 70% складається з деталей моделі M600, а також використовує готові частини та агрегати від інших автовиробників, такою роботою можна пишатись. До слова, концепт Tesla Cybertruck був представлений у 2019 році з планами вийти на ринок у 2021-му, але до цього часу ми не бачили електричний пікап хоча б у передсерійному вигляді, не кажучи про можливість його купити.

Noble M500 оснащений 3,5-літровим твін-турбо EcoBoost V6 від Ford GT, потужністю 550 кінських сил і 815 Нм крутного моменту. В основі M500 лежить трубчате стальне шасі, двигун розміщений у центрі платформи. Уся потужність та оберти надсилаються на адню вісь через шестишвидкісну механічну коробку передач Graziano. За даними виробника, 1250-кілограмовому суперкару вистачає продуктивності для досягнення першої сотні на спідометрі за 3,5 секунди, після старту. Максимальна швидкість – 320 км/год.

Керування – гідравлічне, чотирикутова підвіска на подвійних поперечних важелях має пасивні амортизатори, а що особливо цікаво – суперкар не оснащується подушками безпеки та навіть ABS.

У стандартній комплектації використовуються композитні панелі, армовані скловолокном, а за доплату Noble запропонує карбоновий кузов. В екстер’єрі британського суперкара можна впізнати деталі від інших машин – передні фари запозичені у Chevrolet Corvette C7 зразка 2018 року, а задні ліхтарі – у Citroën C4 Picasso.

Noble планує зібрати лише 50 таких машин. Вартість поки не оголошена, однак за попередньою інформацією суперкар коштуватиме близько 150 тисяч фунтів стерлінгів – 5,7 млн гривень. Перші M500 будуть доставлені клієнтам до кінця цього року.

Фото: Noble M500 / Noble Automotive