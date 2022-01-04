Перший анонс EQXX відбувся півтора року тому. Приблизно ще стільки ж часу знадобиться Mercedes-Benz, щоб втілити у життя якщо не весь концепт повністю, то хоча б окремі його технології. А вони в EQXX видатні.

Не до кінця зрозуміло, чи збирається німецький автовиробник ставити EQXX на конвеєр, однак оголошено, що його ключові системи з’являться у серійних моделях вже у 2024 році.

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Головний козир Mercedes-Benz Vision EQXX – його запас ходу. Маючи тягову батарею ємністю “менш як 100 кіловат-годин” (так вказує виробник), електричний седан здатен долати між зарядками понад 1000 кілометрів. Цього має вистачати, щоб дістатись з Берліну до Парижу без підзаряджання. Mercedes-Benz стверджує, що середньостатистичному водієві потрібно буде заряджати автомобіль лише двічі на місяць, оскільки крім тягового акумулятора він має ще й сонячні панелі на даху, які забезпечують безкоштовні кіловати енергії. Окрема літій-залізо-фосфатна батарея накопичує сонячну енергію, забезпечуючи живлення бортових систем та додаткові 25 кілометрів пробігу.

Німецький автовиробник заявляє, що тяговий акумулятор EQXX на 50% менший за об’ємом і на 30% легший за батарею серійного електричного седана EQS. Разом із рамою, в яку він вбудований, акумулятор важить лише 495 кілограмів. Максимальна напруга системи становить 900 вольт.

Потужність надходить від електродвигуна з віддачею у 201 кінську силу. Виробник стверджує, що силовий агрегат настільки ефективний, що 95% потужності потрапляє на колеса.

Завдяки видовженій кормі, EQXX виглядає більшим, ніж є насправді. Довжина седана становить 463 сантиметри, а колісна база – 280 сантиметрів. Для порівняння, останній C-клас має довжину 475 сантиметрів та колісну базу у 286 сантиметра.

EQXX також досить легкий за стандартами електромобілів. Він важить 1750 кілограмів, що лише трохи більше за седан Mercedes-Benz C300 2021 року, який важить 1675 кілограмів. Електрокар також має наднизький коефіцієнт опору повітрю всього 0,18. Це досягається завдяки обтічним формам автомобіля, а також активним аеродинамічним елементам, таким як завіси у передньому бампері та колісних накладках чи висувний дифузор у задньому бампері.

Фото: Mercedes-Benz Vision EQXX / Daimler

Шини з наднизьким опором коченню створені в результаті співпраці з Bridgestone. Вони мають аеродинамічно оптимізовані боковини, які працюють у зв’язці з аеродинамічними колесами.

Всередині є безшовний дисплей шириною 120,6 сантиметра – на всю ширину передньої панелі. Він має роздільну здатність 8k і оснащений навігаційною системою з 3D-графікою, яка може зображати місто з супутника з висоти 10 метрів.

У салоні також широко використовуються екологічні матеріали, включаючи шовкоподібне волокно Biosteel, веганську шкіру з грибів, штучну шкіру із подрібнених волокон кактуса та килими на основі бамбука.