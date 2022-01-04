Первый анонс EQXX прошел полтора года назад. Приблизительно столько же времени понадобится Mercedes-Benz, чтобы воплотить в жизнь если не весь концепт полностью, то хотя бы отдельные его технологии. А они в EQXX выдающиеся.

Не до конца понятно, собирается ли немецкий автопроизводитель ставить EQXX на конвейер, однако объявлено, что его ключевые системы появятся в серийных моделях уже в 2024 году.

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Главный козырь Mercedes-Benz Vision EQXX – его запас хода. Имея тяговую батарею емкостью "менее 100 киловатт-часов" (так указывает производитель), электрический седан способен преодолевать между зарядками более 1000 километров. Этого должно хватать, чтобы добраться из Берлина в Париж без подзарядки. Mercedes-Benz утверждает, что среднестатистическому водителю нужно будет заряжать автомобиль только дважды в месяц, поскольку помимо тягового аккумулятора у него есть еще и солнечные панели на крыше, которые обеспечивают бесплатные киловаты энергии. Отдельная литий-железо-фосфатная батарея накапливает солнечную энергию, обеспечивая питание бортовых систем и дополнительные 25 километров пробега.

Немецкий автопроизводитель заявляет, что тяговый аккумулятор EQXX на 50% меньше объема и на 30% легче батареи серийного электрического седана EQS. Вместе с рамой, в которую он встроен, аккумулятор весит всего 495 кг. Максимальное напряжение системы составляет 900 вольт.

Мощность поступает от электродвигателя с отдачей в 201 лошадиную силу. Производитель утверждает, что силовой агрегат так эффективен, что 95% мощности попадает на колеса.

Благодаря удлиненной корме, EQXX выглядит больше, чем есть на самом деле. Длина седана составляет 463 сантиметра, а колесная база – 280 сантиметров. Для сравнения, последний C-класс имеет длину 475 сантиметров и колесную базу в 286 сантиметров.

EQXX также достаточно легок по стандартам электромобилей. Он весит 1750 килограммов, что лишь чуть больше седана Mercedes-Benz C300 2021 года, который весит 1675 килограммов. Электрокар также имеет сверхнизкий коэффициент сопротивления воздуху всего 0,18. Это достигается благодаря обтекаемым формам автомобиля, а также активным аэродинамическим элементам, таким как занавесы в переднем бампере и колесных накладках или выдвижной диффузор в заднем бампере.

Фото: Mercedes-Benz Vision EQXX / Daimler

Шины со сверхнизким сопротивлением качению созданы в результате сотрудничества с Bridgestone. Они имеют аэродинамически оптимизированные боковины, работающие в связке с аэродинамическими колесами.

Внутри есть бесшовный экран шириной 120,6 сантиметра – на всю ширину передней панели. Он имеет разрешение 8k и оснащен навигационной системой с 3D-графикой, которая может изображать город со спутника с высоты 10 метров.

В салоне также широко используются экологичные материалы, включая шелковидное волокно Biosteel, веганскую кожу из грибов, искусственную кожу из измельченных волокон кактуса и ковры на основе бамбука.