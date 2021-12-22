Молодой китайский бренд с тесными немецкими связями развивается невероятно быстрыми темпами. Компания, основанная всего семь лет назад, вывела на рынок уже пятую модель и смогла сделать то, что не удалось многим другим китайским брендам до нее – пробилась на европейский рынок.

Пятая модель в линейке Nio (не считая мелкосерийном гиперкар Nio EP9) сейчас является самой маленькой как по цифровому индексу, так и по классу и габаритам. Продажи новинки стартуют в сентябре 2022 года, но цены уже объявлены.

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"Умный электрический седан", как его называет производитель, предназначен быть конкурентом для Tesla Model 3, хотя заметно больше американского электрокара в габаритах по всем параметрам. Nio ET5 имеет 4790 мм в длину, 1960 – в ширину, 1499 – в высоту, при колесной базе в 2888, тогда как “Тройка” имеет, согласно 4694, 1850, 1443 мм, при расстоянии между осями в 2875 мм. А по характеристикам китайский электрокар имеет еще больше форы по сравнению с Tesla.

Практически все компоненты силовой установки, вместе с платформой, ET5 достались от старшего седана ET7. Пока представлена единая полноприводная модификация: передний электромотор генерирует мощность в 204 л. с., а задний добавляет еще 286 л. с. пиковая отдача двух моторов – 490 л. с. и 700 Нм. Заявленное время разгона до сотни – 4,3 секунды.

Предусмотрено сразу три аккумулятора на выбор. Базовая версия Standard Range имеет батарею на 75 кВт * ч и запас хода более 550 км (NEDC). Выполнение Et5 Long Range включает 100-киловаттную батарею и 700 км пробега. Наибольший запас хода будет у версий Ultralong Range с аккумулятором нового поколения объемом 150 кВт*ч. Именно этой версии обещан запас хода на одном заряде более 1000 километров. Tesla, даже в самом дальнобойном варианте, таким похвастаться не может. А еще все версии аккумуляторов Nio ET5 могут быть быстро заменены на заряженные на специальных фирменных станциях.

Фото: Nio ET5 / Nio

“Умным” электрический седан называют за компьютер Adam на четырех процессорах Nvidia Orion общей производительностью 1016 топс (триллионов операций в секунду). По предварительной информации, система автоматизированного управления седана с самого начала будет соответствовать третьему уровню автономности. Из интересных особенностей электрического седана – шариковый голосовой помощник "Капитошка" на торпедо и опционные очки дополненной реальности, вместо проекционного дисплея.

Базовый Nio ET5 Standard Range оценен в 51 тысячу долларов, а за Long Range просят 61 тысячу. Nio также предлагает купить ET5 без аккумулятора – цена в таком случае будет 40 тысяч долларов. Покупатели таких машин смогут арендовать аккумуляторы у производителя – 75-киловаттную за 154 доллара в месяц, а 100-киловаттную — за 232 доллара. При этом можно в любое время изменить тарифный план.

К концу 2022 года Nio планирует иметь в Китае 1300 станций для быстрой замены батарей, а также шесть тысяч зарядных станций и более десяти тысяч зарядных терминалов. За пределами КНР компания пока что представлена только в Норвегии, но в следующем году запланирован старт продаж в Германии, Нидерландах, Швеции и Дании, а к 2025 году марка Nio планирует присутствие в 25 странах мира.