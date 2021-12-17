При габаритах автомобиля, сопоставимых с Volkswagen Golf, просторная и прозрачная кабина Arrival Car обеспечивает большее пространство для ног пассажира, чем у Rolls-Royce Phantom.

Электрокар Arrival Car разрабатывался в сотрудничестве с водителями Uber, поскольку задуман именно как оптимальный транспорт для перевозок пассажиров. Компания представила полностью рабочий прототип.

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Чуть более чем за шесть месяцев Arrival смог построить автомобиль и превратить его в полностью функциональный прототип с помощью Uber. Это стало возможным благодаря вертикальной интеграции компании, которая использует одно шасси "скейтборд" для электромобилей разных классов, включая фургон и автобус.

Новый продукт – Arrival Car, имеет формы компактного минивэна. Хотя характеристики еще не обнародованы, компания утверждает, что она имеет большой пробег и обеспечит рентабельную альтернативу для пользователей.

Задняя часть автомобиля была разработана таким образом, чтобы обеспечить много пространства, которое можно только расширить. При необходимости переднее пассажирское сиденье можно сложить и переместить вперед под приборную панель, чтобы обеспечить дополнительное место для багажа. К этому добавляются большие окна и панорамная крыша. Багажник автомобиля может вместить два больших чемодана.

Фото: функциональный прототип электромобиля Arrival Car / Arrival

Водителю автомобиля будет хороший обзор благодаря большой площади остекления и тонким стойкам лобового стекла. Приборная панель имеет простой дизайн. Но автомобиль Arrival был создан не только для того, чтобы предложить максимальное пространство, но и максимальный комфорт.

Более подробная информация будет раскрыта, когда команда Arrival приблизится к производству своего электромобиля. Англичане начнут тестирование прототипа, после чего начнут финальный этап проектирования, названный Gamma (то есть третий), чтобы усовершенствовать продукт и сделать его более эффективным, безопасным и комфортным, перед запуском в производство.