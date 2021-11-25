Новинка дебютировала в трех версиях: мягкого гибрида, плагина-гибрида и электромобиля.

Kia Niro 2022 года был представлен на автосалоне Seoul Mobility Show в столице Южной Кореи. Как и ожидалось, компактный кроссовер почти полностью принял дизайн концепта HabaNiro. Одна из интересных особенностей нового Niro – режим Greenzone Drive Mode.

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Автопроизводитель, к сожалению, не сообщил характеристик ни одной из трех силовых установок Niro 2022, сосредоточив внимание на дизайне и экологичности. В частности, в отделке интерьера используются переделанные обои для обивки потолка и листьев эвкалипта – для сидений.

Внутренний дизайн является довольно минималистичным и элегантным, а экраны имеют форму, соответствующую дугообразным линиям приборной панели. Другие панели также имеют плавные пересекающиеся линии. Многофункциональная кнопочная панель под экраном заимствована у нового Sportage.

Фото: Kia Niro 2022 / Kia

Kia говорит об особом режиме Greenzone Drive Mode – функции в навигационной системе, которая автоматически будет включать полностью электрический режим на гибридных моделях в областях, где водитель обычно использует электрический режим, или если он был предварительно запрограммирован для определенной области.

Niro поступит в продажу в следующем году, а к тому времени Kia раскроет подробности о силовых установках.