19 ноября в Украине начинаются продажи компактного кроссовера Toyota Yaris Cross.

Новый Yaris Cross создан на базе модели Yaris, но имеет собственный дизайн и большие размеры. Он отличается мощными колесными арками и оснащается 16- или 17-дюймовыми дисками. Yaris Cross можно выбрать в одном из 10 цветов кузова, а для некоторых комплектаций есть выбор с двухцветным исполнением. А эксклюзивно для версии Adventure доступна комбинация с золотой крышей. Также специально для Yaris Cross был разработан новый цвет – “Золотистый Металлик” (Brass Gold).

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Безопасность

Высокий уровень активной безопасности обеспечивает пакет Toyota Safety Sense**, стандартный для комплектаций Elegant, Lounge и Adventure. Он сочетает семь современных технологий: систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения, систему распознавания и информирования о дорожных знаках, систему оповещения о съезде с выбранной полосы движения с функцией возврата в полосу движения, систему помощи удержания авто в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, автоматический дальний свет, систему контроля и информирования об усталости водителя.

Силовые агрегаты

На рынке Украины новый Yaris Cross будет доступен с двумя вариантами силовых установок: гибридной и бензиновой.

Yaris Cross Hybrid оснащен гибридной технологией Toyota четвертого поколения с новым 1,5-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем, работающим по циклу Аткинсона. Он обеспечивает меньший уровень трения и механических потерь, оптимальную скорость сгорания, а также высокий крутящий момент при низких оборотах и топливную эффективность. Новая гибридная система обеспечивает максимальную мощность 116 л.с. и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 11,2 секунды.

Кроме гибридной версии Yaris Cross предлагается с 1,5-литровым бензиновым трехцилиндровым двигателем Dynamic Force мощностью 125 л.с. Двигатель оснащается бесступенчатым вариатором СVT или 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Комфорт

Для Yaris Cross свойственны более высокая посадка водителя за рулем, что гарантирует лучший обзор дороги, а также просторный салон. В зависимости от комплектации доступны задние дверцы с электроприводом и бесконтактным открыванием багажника, объем которого составляет 390 л. Практичности автомобилю добавляет возможность увеличить пространство багажника за счет складывания задних сидений в пропорции 40:20:40 для комплектаций Elegance и Adventure, и 60:40 для Live, Active и Lounge. Для удобных поездок Yaris Cross оснащен аудиосистемой Toyota Touch 2 с мультифункциональным сенсорным экраном и 4 или 6 динамиками. Система также поддерживает Apple CarPlay и Android Auto через USB-кабель.

Стоимость Toyota Yaris Cross начинается с 547 тысяч грн и 678 тысяч – за гибридную версию.