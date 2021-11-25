Новинка дебютувала у трьох версіях: м'якого гібрида, плагін-гібрида та електромобіля.

Kia Niro 2022 року був представлений на автосалоні Seoul Mobility Show у столиці Південної Кореї. Як і очікувалося, компактний кросовер майже повністю перейняв дизайн концепту HabaNiro. Одна з цікавих особливостей нового Niro – режим Greenzone Drive Mode.

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Автовиробник, на жаль, не повідомив характеристик жодної з трьох силових установок Niro 2022, зосередивши увагу на дизайні та екологічності. Зокрема, в оздобленні інтер’єру використовуються перероблені шпалери для оббивки стелі та листя евкаліпту – для сидінь.

Внутрішній дизайн є досить мінімалістичним та елегантним, а екрани мають форму, що відповідає дугоподібним лініям приладової панелі. Інші панелі також мають плавні лінії, що перетинаються. Багатофункціональна кнопкова панель під екраном запозичена у нового Sportage.

Фото: Kia Niro 2022 / Kia

Kia говорить про особливий режим Greenzone Drive Mode – функцію в навігаційній системі, яка автоматично включатиме повністю електричний режим на гібридних моделях в областях, де водій зазвичай використовує електричний режим, або якщо він був попередньо запрограмований для певної області.

Niro надійде в продаж наступного року, а до того часу Kia розкриє подробиці про силові установки.