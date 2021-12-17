При габаритах автомобіля, порівняних із Volkswagen Golf, простора і прозора кабіна Arrival Car забезпечує більший простір для ніг пасажира, ніж у Rolls-Royce Phantom.

Електрокар Arrival Car розроблявся у співпраці з водіями Uber, оскільки задуманий саме як оптимальний міський транспорт для перевезень пасажирів. Компанія представила повністю робочий прототип.

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Трохи більше ніж за шість місяців Arrival зміг побудувати автомобіль і перетворити його на повністю функціональний прототип за допомогою Uber. Це стало можливим, завдяки вертикальній інтеграції компанії, яка використовує одне шасі “скейтборд” для електромобілів різних класів, включаючи фургон та автобус.

Новий продукт – Arrival Car, має форми компактного мінівена. Хоча характеристики ще не оприлюднено, компанія стверджує, що він має великий пробіг і забезпечить рентабельну альтернативу для користувачів.

Задня частина автомобіля була розроблена таким чином, щоб забезпечити багато простору, який можна лише розширити. При необхідності переднє пасажирське сидіння можна скласти та перемістити вперед під приладову панель щоб забезпечити додаткове місце для багажу. До цього додаються великі вікна та панорамний дах. Багажник автомобіля може вмістити дві великих валізи.

Фото: функціональний прототип електромобіля Arrival Car / Arrival

Водій автомобіля матиме гарний огляд, завдяки великій площі скління та тонким стійкам лобового скла. Приладова панель має простий дизайн. Але автомобіль Arrival був створений не тільки для того, щоб запропонувати максимальний простір, але й максимальний комфорт.

Більш детальна інформація буде розкрита, коли команда Arrival наближатиметься до виробництва свого електромобіля. Англійці розпочнуть тестування прототипа, після чого розпочнуть фінальний етап проєктування, названий Gamma (тобто третій), щоб удосконалити продукт і зробити його більш ефективним, безпечним і комфортним, перед запуском у виробництво.