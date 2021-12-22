Молодий китайський бренд з тісними німецькими зв'язками розвивається неймовірно швидкими темпами. Компанія, заснована лише сім років тому, вивела на ринок вже п'яту модель і змогла зробити те, що не вдалось багатьом іншим китайським брендам до неї – пробилась на європейський ринок.

П’ята модель в лінійці Nio (не рахуючи дрібносерійний гіперкар Nio EP9) наразі є найменшою як за цифровим індексом так і за класом та габаритами. Продажі новинки стартують у вересні 2022 року, але ціни вже оголошені.

Також цікаво: Лондонська фірма Arrival представила ідеальний електромобіль для таксі

"Розумний електричний седан", як його називає виробник, призначений бути конкурентом для Tesla Model 3, хоча помітно більший за американський електрокар у габаритах за всіма параметрами. Nio ET5 має 4790 мм у довжину, 1960 – у ширину, 1499 – у висоту, при колісній базі у 2888, тоді як “Трійка” має, відповідно 4694, 1850, 1443 мм, при відстані між осями у 2875 мм. А за характеристиками китайський електрокар має ще більше фори у порівнянні з Tesla.

Практично усі компоненти силової установки, разом з платформою, ET5 дістались від старшого седана ET7. Поки що представлена ​​єдина повнопривідна модифікація: передній електромотор генерує потужність у 204 к.с., а задній додає ще 286 к.с. Пікова віддача двох моторів – 490 к.с. та 700 Нм. Заявлений час розгону до сотні – 4,3 секунди.

Передбачено одразу три акумулятори на вибір. Базова версія Standard Range має батарею на 75 кВт*год та запас ходу понад 550 км (NEDC). Виконання ET5 Long Range передбачає 100-кіловатну батарею та 700 км пробігу. Найбільший запас ходу буде у версій Ultralong Range з акумулятором нового покоління обсягом 150 кВт*год. Саме цій версії обіцяний запас ходу на одному заряді понад 1000 кілометрів. Tesla, навіть у найбільш далекобійному варіанті, таким похвалитись не може. А ще усі версії акумуляторів Nio ET5 можуть бути швидко замінені на заряджені на спеціальних фірмових станціях.

Фото: Nio ET5 / Nio

“Розумним” електричний седан називають за комп'ютер Adam на чотирьох процесорах Nvidia Orion загальною продуктивністю 1016 топс (трильйонів операцій на секунду). За попередньою інформацією, система автоматизованого управління седана із самого початку відповідатиме третьому рівню автономності. З цікавих особливостей електричного седана – кульковий голосовий помічник “капітошка” на торпедо та опційні окуляри доповненої реальності, замість проєкційного дисплея.

Базовий Nio ET5 Standard Range оцінений у 51 тисячу доларів, а за Long Range просять 61 тисячу. Nio також пропонує купити ET5 без акумулятора – ціна в такому випадку буде 40 тисяч доларів. Покупці таких машин зможуть орендувати акумулятори у виробника – 75-кіловатну за 154 долари на місяць, а 100-кіловатну — за 232 долари. При цьому можна будь-коли змінити тарифний план.

До кінця 2022 року Nio планує мати в Китаї 1300 станцій для швидкої заміни батарей, а також шість тисяч зарядних станцій та понад десять тисяч зарядних терміналів. За межами КНР компанія поки що представлена ​​лише в Норвегії, але наступного року запланований старт продажів у Німеччині, Нідерландах, Швеції та Данії, а до 2025 року марка Nio планує присутність у 25 країнах світу.