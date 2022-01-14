Noble – одна из мелких мануфактур, которые строят автомобили поштучно. Поэтому неудивительно, что новинка марки позаимствовала двигатель у Ford, а оптику – у Chevrolet и Citroеn. Кроме того, в значительной степени новинка повторяет собственную модель M600.

На Фестивале скорости в Гудвуде 2018 года британский производитель спортивных автомобилей Noble показал прототип под названием M500. Тогда было объявлено, что “пятисотый” станет моделью начального уровня, доступнее M600. Четыре года спустя Noble имеет почти готовую версию автомобиля, который уже проходит окончательное тестирование.

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Называя Noble Automotive мелкой мануфактурой, мы имеем в виду компанию, штат сотрудников которой насчитывает всего восемь человек. Поэтому четыре года, прошедшие с момента презентации концепта, – не такой уж и долгий срок для создания новой модели. И пусть она на 70% состоит из деталей модели M600, а также использует готовые части и агрегаты от других автопроизводителей, такой работой можно гордиться. К слову, концепт Tesla Cybertruck был представлен в 2019 году с планами выйти на рынок в 2021-м, но до этого времени мы не видели электрический пикап хотя бы в предсерийном виде, не говоря о возможности его купить.

Noble M500 оснащен 3,5-литровым твин-турбо EcoBoost V6 от Ford GT, мощностью 550 лошадиных сил и 815 Нм крутящего момента. В основе M500 лежит трубчатое стальное шасси, двигатель размещен в центре платформы. Вся мощность и обороты посылаются на заднюю ось через шестискоростную механическую коробку передач Graziano. По данным производителя, 1250-килограммовому суперкару хватает производительности для достижения первой сотни на спидометре за 3,5 секунды после старта. Максимальная скорость – 320 км/ч.

Управление – гидравлическое, четырехугольная подвеска на двойных поперечных рычагах имеет пассивные амортизаторы, а что особенно интересно – суперкар не оснащается подушками безопасности и даже ABS.

В стандартной комплектации используются композитные панели, армированные стекловолокном, а за доплату Noble предложит карбоновый кузов. В экстерьере британского суперкара можно узнать детали от других машин – передние фары позаимствованы у Chevrolet Corvette C7 образца 2018 года, а задние фонари – у Citroën C4 Picasso.

Noble планирует собрать всего 50 таких машин. Стоимость пока не объявлена, однако по предварительной информации суперкар будет стоить около 150 тысяч фунтов стерлингов – 5,7 млн гривен. Первые M500 будут доставлены клиентам до конца этого года.

Фото: Noble M500 / Noble Automotive