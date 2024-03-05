Лондонська поліція знайшла викрадену Ferrari F512M Testarossa, що належала Герхарду Бергеру. Авто викрали у квітні 1995 року в італійському місті Імола під час Гран Прі Сан-Марино.

Пропажу виявили у січні, коли лондонська поліція отримала звіт від бази даних компанії Ferrari про розшук авто, який був придбаний американським покупцем через британського брокера у 2023 році.

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Правоохоронці встановили “цікаву” долю цієї F512M. Як виявилось, після викрадення в Імолі, автомобіль майже 30 років переховували в Японії, поки наприкінці минулого року його не перевезли до Великої Британії.

Британська поліція всього за 4 дні встановила історію авто та конфіскувала його, щоб незаконний продаж автомобіля колишнього пілота Формули 1 не відбувся.

A missing Ferrari 512M has been recovered by the Metropolitan Police nearly three decades after it was stolen from F1 driver Gerhard Berger https://t.co/qazCsYh5LU pic.twitter.com/RJbS9muQDa — Autocar (@autocar) March 4, 2024

Вартість Ferrari F512M Testarossa становить близько 400 000 доларів. Версія F512M – це більш продуктивна версія звичайного Testarossa. Всього було випущено близько 500 таких авто. Купе обладнано опозитним 12-циліндровим двигуном об'ємом 4,9 літри потужністю 443 к. с. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 4,8 секунди й розвивати максимальну швидкість у 315 км/год.

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Судячи з фото, можна впевнено сказати, що Ferrari Герхарда Бергера не перебуває в ідеальному стані: за час її викрадення в автомобілі замінили легкосплавні диски та кермо. Також відсутня частина обробки панелі приладів. Наразі розслідування у справі триває, а винних поки так і не притягнули до кримінальної відповідальності