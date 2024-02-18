Ця чорна Audi виглядає цілою, хоча і продавалася на страховому аукціоні. Але авто 2012 року має прихований недолік...

В Україні Audi A5 2012 року виготовлення коштує від 14 до 20 тисяч доларів. А у США на аукціоні IAAI 30 січня 2024 року його ледве здихались за 25 “баксів”. Про це повідомляє ресурс статистики аукціонів AutoAstat. Зовні купе практично ціле, під капотом – 2,0-літровий мотор, повний привід, спортивна механічна трансмісія.

На ринку вживаних авто в Америці таке купе теж не віддають задарма – його оцінюють у 8 847 доларів. Тому чому саме ця машина коштує так дешево? Причина не одна, а їх одразу кілька.

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Напевне, головний недолік цього авто – вона з розряду “підводників”, тобто втоплена. Вплив води на автомобіль не можна оцінити відразу, тим більше за фотографією, але він досить відчутний. Залізні деталі іржавіють, мотор отримує гідроудар, килими набирають вологу та пліснявіють, а електроніка замикає та “глючить”.

Тобто автомобілі після потопу – це лотерея, яка може відмовити у будь-який момент. До того ж цей експонат навіть не заводиться, не показує пробіг на одометрі та й взагалі – не має ознак “життя”. А це вже серйозна ознака того, що машину краще віддати на запчастини. Але чи великий попит на деталі до такої достатньо рідкісної моделі? Навряд. І це ще одна причина її низької ціни.

Однак навіть якщо її розібрати, як продавати запчастини? Нової пошти у США нема, а FedEX досить дорогий. Тим більше, що авто знаходиться на невеличкому острові Кахулуї у штаті Гаваї, тобто десь посеред Тихого океану. Посилка з капотом звідти у континентальну частину США чи Україну стане “золотою”. Тому й ця втоплена Audi A5 2012 року була продана за 25 доларів. Бокове дзеркало від неї коштує дорожче. Додайте сюди ще збори аукціону та доставку хоча б на більший острів – і тоді стане ясно, що продаж коліс з цієї Ауді навряд чи покриє усі витрати.