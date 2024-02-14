Це середня вартість угоди, яка зафіксована на американських аукціонах IAAI та Copart у січні 2024 року.

У грудні 2023 та січні 2024-го середня фінальна вартість торгів на американських аукціонах IAAI та Copart для автомобіля Hyundai Santa Fe 2019 - 2023 років випуску стабілізувалась на рівні 9 000 доларів. Протягом двох минулих років до такого рівня ціна опускалась лише раз – у квітні 2023-го. А у 2022 році він коштував від 10 до 12 тисяч. Тому зараз непогана можливість придивитись до цього автомобіля на американських аукціонах.

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Звичайно, мова йде про середню ціну, визначену ресурсом AutoAstat. Фінальна ціна кожного конкретного авто залежить від його стану, пробігу, року випуску та розташування. Адже на цих аукціонах продаються авто після страхових випадків – биті, втоплені, викрадені тощо. Не забувайте про розмитнення, логістику в Україну та ремонт – і остаточна ціна на українських номерах підніметься не менше, ніж вдвоє. До речі, вартість розмитнення можна порахувати на нашому калькуляторі.

Це вже четверте покоління Santa Fe, яке Hyundai показала у в 2018 році. За океаном він продавався у трирядному виконанні на 7 місць та доступний у трьох комплектаціях: SE, SE Ultimate і Limited Ultimate.

Базова модель мала світлодіодні ходові вогні, бічні дзеркала з підігрівом, 18-дюймові легкосплавні диски, камеру заднього виду, 7-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та автоматичний клімат-контроль. AppleCar play і Android Auto також були включені.

Версія SE ultimate мала вже 19-дюймові колеса, світлодіодні протитуманні фари, люк, шкіряні сидіння, підігрів сидінь і керма, а також вентиляцію сидінь. Дисплей був збільшений до 8 дюймів, а оновлена аудіосистема включала 12 динаміків. Вершина модельного ряду, Limited Ultimate, мала окремі сидіння замість дивану другого ряду.

Для SE Ultimate і Limited Ultimate були доступні додаткові функції безпеки, такі як адаптивний круїз-контроль, попередження про лобове зіткнення та його пом’якшення, попередження про виїзд зі смуги руху та ксенонові фари з автоматичним дальнім світлом.

Hyundai Santa Fe у США можна знайти з бензиновим двигуном на 2,4 літри потужністю 185 к.с. Через 6-ступеневу автоматичну коробку та повний привід передач він розганяв кросовер до сотні за 10,4 секунди, а максималка становить 195 км на годину.

Нагадаємо, як виглядає сучасне покоління Hyundai Santa Fe.